NBA, Gallinari: “Potrei tornare ai Thunder. Leon Rose scelta giusta dei Knicks”

GALLINARI HA PARLATO DEL SUO FUTURO E DEI NEW YORK KNICKS – Sono tanti i giocatori free agent nella NBA. Tra questi c’è anche Danilo Gallinari. L’italiano ex di Oklahoma City Thunder ha rilasciato un’intervista a Michael Scotto per Hoops Hype. Il Gallo ha parlato in generale della sua esperienza in NBA, ma in particolare ha parlato del suo futuro. Non spesso gli è capitato di essere senza squadra durante lo stop del campionato, ma questa volta è diverso. Gallinari non ha escluso la possibilità di tornare di nuovo ai Thunder, ma l’obiettivo di Gallinari è quello di essere un giocatore chiave nella prossima franchigia per la quale giocherà: “Prenderei seriamente in considerazione la possibilità di tornare ai Thunder se ci fosse l’occasione. Abbiamo vissuto una stagione incredibile e miracolosa, tornerei volentieri”, ha detto Gallinari.

Gallinari apre al possibile ritorno ai New York Knicks

D’altra parte, il Gallo non scarta la possibilità di tornare ai Knicks, sua prima squadra in NBA: “La mia terza stagione a New York è stata veramente eccitante. Eravamo una squadra forte e vincente. La città cambia se vinci o perdi e l’ho sperimentato nell’ambiente che c’era a New York e al Garden quando vincevamo”.

Gallinari si è soffermato anche sull’attuale stato dei Knicks di Leon Rose: “Posso solo dire che i Knicks hanno trovato la persona giusta. Sono molto contento per lui e per i Knicks. Con Rose ho lavorato molto bene, gli auguro il meglio”.