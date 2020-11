Basket, Italia-Macedonia del Nord streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Europei 2022

Qualificazioni Europei Basket 2022, si gioca Italia-Macedonia del Nord. Dopo aver vinto senza patemi i primi due incontri contro Estonia e Russia, la nazionale di Sacchetti affronta la cenerentola del girone con una rosa infarcita di debuttanti. Il match Italia-Macedonia del Nord, valido per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022, si gioca sabato 28 novembre alle ore 15 nella Saku Suurhall di Tallin. Tutti le partite saranno disputate nella bolla predisposta in terra baltica dalla FIBA con i protocolli anti Covid. Ricordiamo che l’Italia è già qualificata di diritto alla fase finale della competizione, essendo il paese ospitante, ma sarà comunque l’occasione per Sacchetti di testare la rosa.

Italia-Macedonia del Nord, i convocati di Sacchetti:

Amedeo Della Valle (Buducnost Voli – Montenegro)

Marco Spissu (Banco di Sardegna Sassari)

Davide Moretti (A|X Armani Exchange Milano)

Tommaso Baldasso (Virtus Roma)

Amedeo Tessitori (Virtus Segafredo Bologna)

Giampaolo Ricci (Virtus Segafredo Bologna)

Raphael Gaspardo (Happy Casa Brindisi)

Michele Vitali (Brose Bamberg – Germania)

Andrea Pecchia (Acqua San Bernardo Cantù)

Davide Alviti ( Allianz Pallacanestro Trieste)

Nicola Akele (De’ Longhi Treviso)

Alessandro Pajola (Virtus Segafredo Bologna)

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Europei Basket 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Italia-Macedonia del Nord sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204 del telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.