Basket, Supercoppa Centenario LNP 2020 di Serie A2: il trofeo va alla Givova Scafati

La Givova Scafati si aggiudica la Supercoppa Centenario LNP 2020 di Serie A2 prevalendo sull’Unieuro Forlì per 78-69 nell’atto conclusivo delle Final Eight andate in scena alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento. La compagine di Alessandro Finelli, al cospetto di un’avversaria priva oltre che di Davide Bruttini e Jacopo Giachetti anche del suo fromboliere statunitense Terrence Roderick, sembra con una grande partenza su entrambi i lati del campo mettere una seria ipoteca sul successo nella quinta edizione della manifestazione già al termine del primo quarto chiuso sul 29-8. Forlì, invece, confermandosi squadra di carattere riesce in avvio di ultima frazione a riportarsi per la terza e ultima volta a meno cinque (58-63). Un parziale di 8-0 firmato per i gialloneri da Bernardo Musso e Riccardo Rossato ricaccia definitivamente indietro il complesso di Sandro Dell’Agnello. Nella Givova Scafati prove convincenti di Charles Thomas, top scorer dell’incontro con 18 punti, e di Lorenzo Benvenuti MVP con 17 punti e 7 rimbalzi. Il premio Under 21 va a Luca Campori dell’Unieuro Forli.

Unieuro Forlì – Givova Scafati 69-78

Unieuro Forlì: Rodriguez 17, Landi 17, Rush 12, Bolpin 12, Campori 5, Ndour 3, Dilas 2, Natali 1, Bandini, Giachetti, Roderick, Zambianchi. All.: Dell’Agnello.

Givova Scafati: Thomas 18, Benvenuti 17, Culpepper 16, Musso 10, Cucci 7, Rossato 7, Sergio 3, Marino, Sabatino, Festinese. All.: Finelli.

SUPERCOPPA CENTENARIO LNP 2020 DI SERIE A2

FINAL EIGHT Milwaukee Dinelli Arena, Cento (FE)

QUARTI DI FINALE (venerdì, 13 novembre)

Reale Mutua Torino-Urania Milano 87-65 (28-23, 16-13, 23-24, 20-5)

Apu Old Wild West Udine-Unieuro Forlì 70-76 (19-17, 20-16, 15-20, 16-23)

NPC Rieti-Givova Scafati 65-69 (12-22, 16-16, 19-16, 18-15)

Top Secret Ferrara-Tramec Cento 69-65 (6-14, 25-16, 21-15, 17-20)

SEMIFINALI (sabato, 14 novembre)

Reale Mutua Torino-Unieuro Forlì 70-75 (20-16, 15-14, 20-25, 15-20)

Givova Scafati-Top Secret Ferrara 73-65 (22-17, 11-14, 17-23, 23-11)

FINALE (domenica, 15 novembre)

Unieuro Forlì-Givova Scafati 69-78 (8-29, 30-21, 17-13, 14-15)

Albo d’oro

2016: Kontatto Fortitudo Bologna (Bologna, Unipol Arena)

2017: Alma Pallacanestro Trieste (Trieste, Allianz Dome)

2018: Lavoropiù Fortitudo Bologna (Bologna, PalaDozza)

2019: Bertram Tortona (Milano, PalaLido-Allianz Cloud)

2020: Givova Scafati (Cento, Milwaukee Dinelli Arena)