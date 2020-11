Dopo la vittoria ottenuta in trasferta contro il Maccabi Tel-Aviv ottenuta dopo i tempi regolamentari (85-86), l’Olimpia Milano si prepara ad affrontare l’Alba Berlin nel recupero del sesto turno di Eurolega. Olimpia Milano-Alba Berlin si prospetta una partita interessante e spettacolare tra due compagini che, quando si sono affrontate, hanno sempre regalato grandi emozioni

Olimpia Milano-Alba Berlin: orario, luogo e precedenti

Il match Olimpia Milano-Alba Berlin, valido per il sesto turno di Eurolega, si giocherà al Mediolanum Forum di Milano a partire dalle ore 20.45 di Martedì 1 Dicembre 2020. Dal 2016 ad oggi sono ben 5 i precedenti di Olimpia Milano-Alba Berlin, con la squadra lombarda che ha vinto 3 partite perdendone due. Nell’ultimo precedente in gare ufficiali (datato 4 Febbraio 2020), l’Union Berlin si è imposto in trasferta con il risultato di 96-102, grazie alle ottime prestazioni di Eriksson (22 punti), Thiemann (13 punti, 5 rimbalzi e 1 assist) e Sikma (13 punti, 6 rimbalzi e 4 assist).

Dove vedere Olimpia Milano-Alba Berlin, live streaming e diretta tv Eurolega?

Olimpia Milano-Alba Berlin, match valido per il recupero della sesta giornata di Eurolega, verrà trasmessa in live streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport che è visibile solamente sottoscrivendo uno degli abbonamenti disponibili sulla piattaforma. Per Olimpia Milano-Alba Berlin non è disponibile né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro.