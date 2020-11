San Pablo Burgos – Happy Casa Brindisi, analisi pre match

Hereda San Pablo Burgos – Happy Casa Brindisi (ore 18.30, diretta Eurosport Player)

Oggi, mercoledì 18 novembre, al Pabellon Multiusos Coliseum di Burgos andrà in scena il match tra l’Hereda San Pablo Burgos e l’Happy Casa Brindisi, valido per la seconda giornata della Basketball Champions League.

HAPPY CASA BRINDISI

Brindisi oggi disputerà la sua seconda gara stagionale di Champions League in casa della detentrice del trofeo San Pablo Burgos. Roster al completo e morale alle stelle per la truppa di Frank Vitucci che arriva all’appuntamento dopo otto successi consecutivi, sette in Serie A – che le valgono la seconda posizione alle spalle di Milano – e una all’esordio della Champions League, con il successo per 92-81 contro il Darüssafaka Tekfen. E i pugliesi vogliono continuare la striscia positiva nella non facile trasferta in casa del San Pablo Burgos.

HEREDA SAN PABLO BURGOS

Gli spagnoli arrivano all’appuntamento dopo la cocente delusione all’esordio, con il ko per 99-98 in casa del Filou Oostende, ma restano un’avversaria pericolosa e di assoluto livello. Il San Pablo Burgos in campionato viaggia con una media di 89.8 punti segnati e subendone 82.3 in media a partita. Il team è molto fisico e sono presenti 4/5 elementi che raggiungono spesso la doppia cifra (come Kravic e Renfroe). Una curiosità del roster è che ci sono ben 7 giocatori che hanno più di 30 anni e di conseguenza esperienze importanti alle spalle.

Il San Pablo Burgos è campione in carica, avendo battuto l’AEK Atene nella finale della final eight della scorsa stagione e, dunque, è un avversario che non va assolutamente sottovalutato da parte dei ragazzi di Vitucci.