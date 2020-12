Basket, Venezia Trento dove vedere in tv e streaming

Venezia Trento: dove vedere in tv e streaming gratis Eurosport Player. Domenica 06 dicembre 2020 alle ore 17.00 al Palasport Taliercio di Venezia, Umana Reyer Venezia-Dolomiti Energia Trentino scenderanno in campo sul parquet per sfidarsi nel match della decima giornata di andata del campionato italiano Serie A di basket. Andiamo a vedere la presentazione del match e come seguire la sfida Venezia Trento in diretta tv e streaming gratis.

Venezia Trento scendono in campo sul parquet del Palasport Talercio nel match valido per il 10° turno del campionato di Serie A. Tre anni fa è stata la finale Scudetto, combattutissima. Oggi quella tra Venezia Trento è ancora una sfida di vertice, tra due candidate al ruolo di protagoniste per la prossima postseason. Quella contro la Reyer per Trento sarà la partita numero 17 della stagione: sette vittorie e nove sconfitte tra campionato e 7DAYS EuroCup per i bianconeri capaci però nonostante gli alti e bassi di rendimento di queste prime settimane di rimanere nella parte sinistra della classifica di Serie A con quattro vittorie e altrettante sconfitte arrivando al “giro di boa” del girone di andata. Quella fra Trento e Venezia è una sfida infinita, una rivalità che nel giro di pochissime stagioni ha resto le sfide tra bianconeri e orogranata fra le più attese non solo dalle rispettive tifoserie, ma da tutto l’ambiente della pallacanestro italiana. Inevitabile, quando due formazioni si affrontano per tre anni di seguito nel dolce inferno dei playoff scudetto. La finale 2017 vinta dalla Reyer 4-2, la semifinale del 2018 chiusa 3-1 per Trento nell’apoteosi della BLM Group Arena, i quarti 2019 risolti solo in un’infuocata gara-5 al Taliercio.

Venezia Trento: info diretta tv e streaming gratis

Gli appassionati di basket potranno seguire l'incontro Venezia Trento, valido per la decima giornata di campionato con palla a due alle ore 17, in diretta tv su Eurosport 2 HD (canale 211 di Sky) e in diretta streaming gratis su Eurosport Player con collegamento a partire dalle ore 16.50. L'incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com.



