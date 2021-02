Basket, dove vedere Italia-Macedonia del Nord: streaming e diretta tv in chiaro?

Qualificazioni Europei Basket 2022, si gioca Italia-Macedonia del Nord. Dopo aver vinto senza patemi i primi tre incontri contro Estonia e Russia, la nazionale di Sacchetti affronta la cenerentola del girone con una rosa infarcita di giovani cestisti. Il match Italia-Macedonia del Nord, valido per il gruppo B delle qualificazioni agli Europei 2022, si gioca giovedì 18 febbraio alle ore 15 nella Universal Sports Palace Molot di Perm. Tutti le partite saranno disputate nella bolla predisposta in terra russa dalla FIBA con i protocolli anti Covid. Ricordiamo che l’Italia è già qualificata di diritto alla fase finale della competizione, essendo uno dei paesi ospitanti, ma sarà comunque l’occasione per Sacchetti di testare la rosa.



Italia-Macedonia del Nord, i convocati di Sacchetti:

Amedeo Della Valle (Buducnost VOLI – Montenegro)

Marco Spissu (Banco di Sardegna Sassari)

Leonardo Candi (UNAHOTELS Reggio Emilia)

Tommaso Baldasso (Fortitudo Lavoropiù Bologna)

Amedeo Tessitori (Virtus Segafredo Bologna)

Giampaolo Ricci (Virtus Segafredo Bologna)

Matteo Spagnolo (Real Madrid – Spagna)

Giordano Bortolani (Germani Brescia)

Filippo Baldi Rossi (UNAHOTELS Reggio Emilia)

Michele Vitali ( Brose Bamberg – Germania)

Simone Zanotti (Carpegna Prosciutto Pesaro)

Davide Alviti (Allianz Pallacanestro Trieste)

Nicola Akele (De’ Longhi Treviso)

Gabriele Procida (Acqua S. Bernardo Cantù)

Dove vedere Italia-Macedonia del Nord Qualificazioni Europei Basket 2022, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Italia-Macedonia del Nord sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204 del telecomando Sky). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili.