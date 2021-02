Coppa Italia, dove vedere Dinamo Sassari-VL Pesaro: streaming gratis e diretta tv

Questa sera alle ore 20.45 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse), si disputerà Dinamo Sassari-VL Pesaro, ultimo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia di basket. Sulla carta la squadra sarda di coach Gianmarco Pozzecco partirà favorita, ma sicuramente la formazione marchigiana di coach Jasmin Repesa sarà un osso duro; i campionato sono sei i punti di differenza a favori dei primi che in questa stagione hanno vinto ambedue i match giocati in campionato: il primo disputato a Pesaro alla prima giornata il 27 settembre per 96-85, mentre il secondo in casa il 17 gennaio 99-74. In realtà le due squadre si erano affrontate nel girone di Supercoppa italiana a fine estate dove si era registrato un successo per parte e sempre in trasferta.

I precedenti in Coppa Italia invece sono solamente due e che risalgono alla stagione 1991/92 nei sedicesimi di finale (andata e ritorno), con passaggio del turno dell’allora Scavolini (vincitrice a marzo della manifestazione nazionale) che riuscì a ribaltare il -6 dell’andata, vincendo tra le mura amiche per 102-78.

Per Sassari è la nona partecipazione negli ultimi dieci anni, dove ha vinto il trofeo nel 2014 e 2015, mentre Pesaro mancava all’appuntamento della Final Eight dal 2012, in quell’occasione disputate a Torino con eliminazione in semifinale da parte di Cantù.

Ricordiamo che avrà la meglio nell’incontro di stasera, domani in semifinale (ore 20.45), sfiderà in semifinale la vincente dell’altro quarto di finale che vedrà opposte Happy Casa Brindisi-Allianz Trieste.

Dichiarazioni dei due allenatori:

POZZECCO: “Io voglio che la mia squadra giochi bene, che i miei giocatori si divertano e siano gratificati dal contesto in cui giocano. In questo momento secondo me siamo la squadra che esprime una pallacanestro di alto livello, abbiamo vinto nove delle ultime dieci partite, perdendo solo a Milano pur giocando un’ottima gara. I miei giocatori sono felici, ognuno di loro ha compiuto ad oggi un passo in avanti: Miro Bilan è stratosferico, Spissu continua a crescere, Gentile ha avuto una crescita esponenziale, Bendzius non pensavamo potesse giocare una pallacanestro di questo livello dall’inizio dell’anno ad oggi. Anche Burnell è in continua crescita, ho giocatori e uomini straordinari come Gandini, Chessa e Re. Tutto questo per dire che se vinciamo con Pesaro è un passo in più ma non è che se perdiamo ai quarti facciamo dieci passi indietro, il mio giudizio sulla squadra non dipenderà dalla partita di venerdì“.

REPESA: “Per noi far parte di questo evento è un grande piacere, la squadra ha meritato di essere qui. Siamo la principale outsider ma non temiamo nessuno, vogliamo competere esattamente come abbiamo fatto finora. Per portare a casa il successo finale serve tanta intensità, una grande forma fisica e molta concentrazione. Giocare tre partite in tre giorni non è facile“.

Dove vedere Dinamo Sassari-VL Pesaro in tv e streaming

Il match Dinamo Sassari-VL Pesaro, ultimo quarto di finale delle Final Eight di Coppa Italia con palla a due alle ore 20.45, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 20.20, che in streaming gratuito collegando sul sito www.RaiPlay.it.

L'incontro sarà coperto anche su Eurosport 1(canale 210 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L'incontro potrà essere visto sempre in streaming, anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

