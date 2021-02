Olimpia Milano-Reyer Venezia: streaming gratis e diretta tv? Dove vedere Coppa Italia

Oggi pomeriggio alle ore 18 al Mediolanum Forum di Assago (a porte chiuse), si disputerà Olimpia Milano-Reyer Venezia prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia di basket. Nella gara d’esordio valevole per i quarti di finale, i meneghini di coach Ettore Messina hanno battuto facilmente l’Unahotels Reggio Emilia per 80-52, mentre i lagunari di coach Walter De Raffaele hanno avuto la meglio sulla Virtus Bologna per 89-82.

Sulla carta sarà una sfida molto interessante tra le prime due squadre del campionato di Serie A dove l’Olimpia guida la classifica con 30 punti, con la Reyer che insegue a 24 insieme alla Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi e Virtus Bologna (sardi e pugliesi una gara in meno).

I precedenti complessivi tra le due squadre sono sono 95 con i lombardi avanti nettamente per 72-23 e in questa stagione sono state due le gare disputate ed entrambe vinte dalla squadra di Ettore Messina: la prima nella semifinale della Supercoppa italiana (Bologna, 18 settembre) per 76-67 e la seconda in campionato (Milano, 22 novembre) per 86-72.

Chi avrà la meglio nell’incontro odierno, domani in finale (ore 18.15), sfiderà la vincente della seconda semifinale che vedrà opposte Happy Casa Brindisi-VL Pesaro.

Dove vedere Olimpia Milano-Reyer Venezia in tv e streaming

Il match Olimpia Milano-Reyer Venezia, prima semifinale delle Final Eight di Coppa Italia con palla a due alle 18, sarà visibile sia su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 17.50, che in streaming gratuito collegando sul sito www.RaiPlay.it.

L'incontro sarà coperto anche su Eurosport 1 (canale 210 di Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di abbonamento previste) con collegamento a partire dalle ore 20.35. L'incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport.

Il match del Mediolanum Forum sarà visibile anche sulla piattaforma DAZN per chi è in possesso dell'abbonamento, sempre sul canale Eurosport 2 HD.