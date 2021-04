Basket serie A2 girone azzurro: la Staff Mantova recupera da -16 e fa sua la partita contro Ravenna

Alla Grana Padano Arena una partita incredibile per il primo turno del girone azzurro tra Staff Mantova e Orasi Ravenna: vittoria per i virgiliani dopo una rimonta pazzesca negli ultimo 7 minuti di gara dove è successo di tutto.

La cronaca del match: primo quarto dove la Staff parte molto forte, un parziale di 14-3 per gli uomini di coach Di Carlo con Maspero e Veideman in evidenza. Ravenna ingrana solo dopo la metà del periodo con Chiumenti e Denegri, ma Cortese e una tripla di Bonacini sulla sirena fissano il punteggio sul 27-17.

Il secondo quarto si apre con molti errori per entrambe le squadre, ma Ravenna inizia un bel recupero sempre con Denegri , ma anche con Cinciarini che guida i suoi al 38-37 complice un blackout generale di Mantova che si blocca a canestro: si va all’intervalo lungo con i ravennati in vantaggio 40-39, partita che è diventata molto equilibrata e nervosa.

Il terzo quarto è un punto a punto molto regolare: Cinciarini guida i suoi in campo e Ravenna sembra più sciolta sia in attacco che in difesa, la Staff ha un nuovo blackout verso la fine e il punteggio si fissa sul 55-50 per gli ospiti. Nell’ultimo periodo Ravenna allunga sensibilmente nei primi 3 minuti di gioco con Denegri e Cinciarini che non sbagliano un colpo. A questo punto sul 58-74 la partita sembra finita, ma i biancorossi hanno un sussulto: prima un mini recupero con Maspero e Ferrara, poi dopo un tecnico alla panchina ospite, Ghersetti e Veideman in contropiede riportano il match al 71-74. Tutti i giochi sono riaperti, Ravenna sembra stordita da questo ritorno, Veideman pareggia i conti sul 76 -76 a 26 secondi dal termine, ma è la tripla di MAspero che mette fine ai giochi nonostante qualche tiro libero nel finale, punteggio 81-76 per una vittoria stratosferica per i virgiliani.



Staff Mantova: Infante, Mirkovski, Ceron, Veideman, Lo, Ferrara, Ghersetti, Maspero, Cortese, Bonacini, Weaver, Ziviani

Coach Di Carlo

Orasi Ravenna: Rebec, Cinciarini, Chiumenti, Guidi, Denegri, Vavoli, Venuto, Maspero, Oxilia, SImioni, Buscaroli, Givens

Coach Cancellieri