Basket League greca: storica semifinale per Lavrio

Il Lavrio Megabolt consegue una storica qualificazione alle semifinali dei playoff della Basket League greca: la formazione guidata da Christos Serelis, seconda in regular season alle spalle del Panathinaikos, estromette dalla lotta per il titolo il Kolossos Rodi prevalendo per 2-0 nella serie dei quarti di finale. I “Minatori”, dopo aver vinto agevolmente in casa gara 1 per 87-68, riescono ad imporsi in trasferta in gara 2 per 88-84.

Nel Lavrio Megabolt, sempre avanti nel punteggio salvo un paio di brevissimi passaggi, spicca la prestazione offerta dall’ala grande statunitense Devin Davis (26 punti con un favoloso 7/8 da tre punti). Sempre tra i vincitori meritano una citazione particolare anche il capitano Vasileios Mouratos (17 punti e 5 assist) autore di una tripla molto importante a 56’’ dalla fine e l’ex playmaker di Derthona Glenn Cosey (16 punti). Sul fronte del combattivo Kolossos Rodi, rimasto in partita sino all’ultimo, si mette in bella evidenza Kerem Kanter (21 punti, 10 rimbalzi e 27 di valutazione) ben supportato da Mihajlo Andric (20 punti e 8 rimbalzi) e da Vasilis Xanthopoulos (12 punti e 9 assist).

In semifinale il Lavrio Megabolt affronterà la vincente della sfida tra il Promitheas Patrasso ed il Peristeri con la compagine ateniese che avrà domani in gara 2 la possibilità di chiudere il discorso qualificazione sul proprio parquet avendo riportato in gara 1 una perentoria affermazione esterna per 83-66.

Basket League greca, quarti di finale gara 1

LAVRIO MEGABOLT – KOLOSSOS RODI 87-68 (22-19, 18-11, 25-21, 22-17)

Lavrio Megabolt: Carter 2, Mouratos 23, Diallo 20, Davis 13, Anosike 12, Cosey 10, Savage 3, Persidis, Ermeidis 2, Geromichalos 2, Voulgaropoulos. All.: Serelis.

Kolossos Rodi: Xanthopoulos 3, Artis 19, Andric 4, Kanter 9, Aggelakos, Dragovic 17, Kamarianos 7, Liapis, Zaras 9, Spicer. All.: Kantzouris.

Basket League greca, quarti di finale gara 2

KOLOSSOS RODI – LAVRIO MEGABOLT 84-88 (21-27, 19-16, 20-23, 24-22)

Kolossos Rodi: Xanthopoulos 12, Artis 15, Andric 20, Kanter 21, Spicer 4, Dragovic 6, Kamarianos, Liapis, Zaras 6, Aggelakos. All.: Kantzouris.

Lavrio Megabolt: Carter 2, Mouratos 17, Diallo 10, Davis 26, Anosike 10, Cosey 16, Savage 6, Persidis, Geromichalos 1. All.: Serelis.