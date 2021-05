Basket serie A2 playoff: Torino troppo forte, gli Stings salutano con una prova d’orgoglio

Gara 3 di playoff di serie A2 tra Reale Mutua Torino e Staff Mantova: alla Grana Padano Arena sono i piemontesi a portarsi a casa la qualificazione con un secco 3-0 nella serie, Stings sempre in partita, ma che alla fine devono cedere il passo alla formazione di coach Cavina. Si chiude così la stagione per la Staff Mantova, ricca di alti e bassi con un gran girone ad orologio e una salvezza acciuffata per un pelo. La partita di giovedì è stata molto combattuta e Torino non ha avuto vita facile nonostante i pezzi da novanta in campo.

Il primo quarto vede un match punto a punto con un punteggio basso finale, 13-12 il parziale con agonismo da playoff in campo: Torino sembra un pò imballata in attacco rispetto alle prime due uscite mentre Mantovadifende e attacca bene con Cortese e Maspero.



Nel secondo quarto punteggio che si muove moltissimo: gli Stings davvero in palla con un Ceron maestoso da 3 allungano decisamente, Torino prova a reagire con Alibegovice Campani, ma sembra una squadra in affanno e quasi sorpresa dai virgiliani. La Reale comunque non esce mai dal match e all’intervallo lungo il punteggio è 41 a 36 per i padroni di casa.

Terzo quarto molto faloso e spezzettato da una miriade di falli: partita punto a punto, ma Torino mette il naso avanti nel finale del periodo 52-53.

Ultimo quarto: Torino parte col botto, dopo pochi minuti è già davanti 52-58: sembra l’allungo decisivo ma non lo è perchè Mantova prova a resistere. Esce Maspero per infortunio al ginocchio e per gli Stings si fa notte fonda vista già la rosa corta. La Reale Mutua mette 4 bombe consecutive con Bushati e Pinkins, il match finisce qui, 69-76 per gli ospiti.

Staff Mantova: Infante, Ceron, Veideman, Lo, Ferrara, Ghersetti, Maspero, Cortese, Bonacini, Weaver, Ziviani

Coach Di Carlo

Reale Mutua Torino:Clark, Alibegovic, Pagani, Penna, Cappelletti, Campani, Pinkins, Toscano, Origlia, Diop,Bushati

Coach Cavina