Basketbol Süper Ligi, le semifinali: Anadolu Efes-Besiktas e Fenerbahce-Pinar Karsiyaka

Le semifinali playoff della Basketbol Süper Ligi, il massimo campionato turco di pallacanestro, opporranno i campioni in carica dell’Anadolu Efes al Besiktas Icrypex ed il Fenerbahce Beko al Pinar Karsiyaka. Le serie che daranno accesso all’atto conclusivo della competizione saranno al meglio delle cinque gare.

Nei quarti di finale della parte alta del tabellone l’Anadolu Efes Istanbul, vincitrice della regular season, dispone agevolmente in due partite del Gazientep Basketbol che era riuscito ad accaparrarsi l’ultimo posto disponibile per la post season. Ottanta minuti sono sufficienti anche al Besiktas Icrypex Istanbul per assicurarsi l’ingresso tra le prime quattro del torneo ma per avere la meglio sul Tofaş Bursa, che dalla sua aveva il fattore campo in virtù del miglior piazzamento conseguito nella stagione regolare (quarta contro quinta), le “Aquile nere” devono sudarsi sino all’ultimo i suoi successi.

Nella parte bassa del tabellone il Fenerbahce Beko Istanbul, secondo classificato al termine della regular season, non incontra problemi nell’estromettere in due gare il Darussafaka Tefken settima forza del torneo. Più complicato si rivela il discorso per il Pınar Karsiyaka. La formazione diretta da Ufuk Sarica, recente finalista della Basketball Champions League, raggiunge dopo sei anni l’obiettivo semifinali prevalendo nettamente per 96-71 sulla Turk Telekom Ankara nella decisiva gara 3 disputata sul proprio parquet a seguito del miglior posizionamento nella stagione regolare (terza contro sesta). Top scorer del match è Amadou-Amath M’Baye: l’ex ala grande di Olimpia Milano e Virtus Bologna chiude con 19 punti all’attivo.

Basketbol Süper Ligi, playoff

QUARTI DI FINALE

Anadolu Efes Istanbul-Gazientep Basketbol 2-0 nella serie

(96-73 gara 1; 83-67 gara 2)

Tofas Bursa-Besiktas Icrypex Istanbul 0-2 nella serie

(90-92 gara 1; 79-82 gara 2)

Pinar Karsiyaka-Turk Telekom Ankara 2-1 nella serie

(82-79 gara 1; 70-76 gara 2; 96-71 gara 3)

Fenerbahce Beko Istanbul-Darussafaka Tefken Istanbul 2-0 nella serie

(103-91 gara 1; 98-79 gara 2)

SEMIFINALI

Anadolu Efes Istanbul-Besiktas Icrypex Istanbul

Fenerbahce Beko Istanbul-Pinar Karsiyaka