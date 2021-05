Eurobasket Roma-Unieuro Forlì 76-72: i capitolini con un gran finale si portano avanti 2-1 nella serie

Al PalaVenali l’Eurobasket Roma ha sconfitto l’Unieuro Forlì per 76-72 portandosi avanti 2-1 nella serie di playoff del campionato di Serie A2 di basket.

Inizio di partita equilibrato con le difese che facevano fatica a contenere gli attacchi (18 pari al 6′) dove Romeo da una parte e Natali dall’altra, erano gli uomini più in palla. Nel finale di quarto due triple di Viglianisi mandavano i romani sopra di quattro (26-22, massimo vantaggio), con il quarto che finiva con un tiro da tre di Landi che accorciava per i romagnoli (26-25).

Il secondo periodo si apriva sempre nel segno dell’equilibrio dove però le difese cominciavano a prendere le misure in maniera più efficace; al 18′ l’Eurobasket riusciva a portarsi a +10 con quattro tiri liberi consecutivi realizzati da Olasewere e quattro punti da sotto canestro di Magro. L’Unieuro riusciva a limitare i danni con Landi dalla media distanza, che mandava a riposo le due squadre sul risultato di 45-37.

Il secondo tempo iniziava con otto punti in poco più di un minuto di Rodriguez che portava gli ospiti a -3 (50-47) cambiando l’inerzia della gara dove i capitolini facevano fatica soprattutto a rimbalzo fino a subire il sorpasso a metà periodo (52-54). Nell’ultima parte del quarto entrambi gli attacchi avevano le polveri bagnate con Forlì che andava all’ultimo intervallo avanti per 61-57.

L’ultimo quarto di gioco si apriva sempre con le difese a prevalere sugli attacchi molto imprecisi e con le due squadre che erano sempre punto a punto (64-66 a cinque minuti dalla fine), fino a quando un parziale di 5-0 in un minuto firmato Romeo e Bucarelli, portava l’Eurobasket a +3 (69-66), subito però ribaltato con sei punti consecutivi dell’Unieuro con due tiri liberi di Bruttini e un gioco da quattro punti di Rodriguez. Ultimi minuti al cardiopalma con la giocata decisiva arrivata a undici secondi dalla fine grazie alla tripla di Bucarelli che mandava i capitolini sul 76-72 che era anche il risultato finale.

Sabato 29 sempre al PalaVenali si disputerà gara 4 con l’Unieuro di coach Sandro Dell’Agnello costretta a vincere per giocarsi l’eventuale gara 5 in casa; per l’Eurobasket di coach Damiano Pilot invece un’altra vittoria significherebbe passare il turno.

TABELLINO DEL MATCH:

EUROBASKET ROMA: Olasewere 15, Magro 15, Romeo, 15, Viglianisi 11, Bucarelli 9, Staffieri 6, Cepic 3, Cicchetti 2, Fanti 0, Bischetti n.e, Antonaci n.e

UNIEURO FORLI’: Rodriguez 18, Landi 12, Radic 10, Natali 10, Bruttini 9, Bolpin 7, Roderick 6, Giachetti 0, Dilas n.e , Campori n.e