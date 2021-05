Basket, Lega Adriatica: la finale è Stella Rossa-Budućnost

Sesta finale consecutiva della Lega Adriatica di basket (ABA League) per i campioni in carica della Stella Rossa di Belgrado che in casa s’impongono sui bosniaci dell’Igokea per 76-53 nella decisiva gara 3 di semifinale. La compagine serba, come era accaduto nell’ultima edizione disputata, se la dovrà ora vedere con i montenegrini del Budućnost Podgorica riusciti in due partite ad avere ragione dei connazionali del Mornar Bar. Svanisce il sogno dell’Igokea di approdare per la prima volta nella sua storia all’atto conclusivo della competizione che prevede una serie al meglio delle cinque partite. Il primo appuntamento delle Finals è fissato per domenica 16 maggio a Belgrado.

L’equilibrio all’Aleksandar Nikolić Hall di Belgrado si spezza a metà del primo quarto. La Stella Rossa, grazie ad un parziale favorevole di 18-4, vola in avvio di seconda frazione sul 27-12. Il vantaggio dei padroni di casa si dilata sino a toccare il +18 (40-22) a 4’32’’ dall’intervallo lungo. L’Igokea, ancora sotto di tredici punti (35-48) a metà gara, torna al 23’ pienamente in partita riducendo lo scarto a sole quattro lunghezze (44-48). Il divario tra le due contendenti resta sostanzialmente immutato sino a nove minuti dal termine (53-59). Gli ospiti, a quel punto, si bloccano letteralmente in attacco consentendo ad una Stella Rossa notevolmente cresciuta in fase difensiva di chiudere l’incontro con un clamoroso parziale di 17-0.

A trascinare la Stella Rossa al successo è soprattutto Dejan Davidovac incontrastato mvp del match con 22 punti (8 dei quali in avvio di ultimo quarto), 8 rimbalzi, 4 recuperi, 3 assist e 33 di valutazione. Le cifre evidenziano la pessima serata al tiro dell’Igokea (4/20 da tre e 9/20 nei liberi) con la sola eccezione di Anthony Clemmons (15 punti con 4/4 dal campo e 5/6 dalla lunetta) peraltro tutt’altro che impeccabile in diversi possessi (5 palle perse).

Lega Adriatica

SEMIFINALI (serie al meglio delle tre gare)

Stella Rossa Belgrado – Igokea 76-61 gara 1; 68-81 gara 2; 76-53 gara 3 (serie 2-1)

Budućnost Podgorica – Mornar Bar 97-88 gara 1; 92-81 gara 2 (serie 2-0)

FINALE (serie al meglio delle cinque gare)

Stella Rossa Belgrado – Budućnost Podgorica

(gara 1 il 16 maggio a Belgrado, gara 2 il 18 maggio a Belgrado, gara 3 il 22 maggio a Podgorica, eventuale gara 4 il 24 maggio a Podgorica ed eventuale gara 5 il 28 maggio a Belgrado).