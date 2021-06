Basket Israele: il Maccabi Tel Aviv sbanca Eilat ed è in finale

Il Maccabi Tel Aviv si guadagna per la quarta volta consecutiva l’accesso all’atto conclusivo del campionato israeliano di basket eliminando in semifinale in due partite l’Hapoel Eilat. La compagine diretta da Giannis Sfairopoulos, dopo aver vinto agevolmente in casa gara 1 per 88-72, s’impone anche in trasferta per 80-79 al termine di una seconda sfida particolarmente emozionante.

L’Hapoel Eilat, avanti anche di dodici lunghezze sul finire del primo tempo (46-34), subisce la rimonta del Maccabi Tel Aviv trascinato da un grande Chris Jones (27 punti, 6 rimbalzi, 6 assist e 38 di valutazione) arrendendosi nel finale alle giocate di Scottie Wilbekin e Omri Casspi ma anche alla mala sorte che a 15’’ dalla fine sul 77-78 la priva del suo indiscusso leader Casey Prather (28 punti, 8 rimbalzi, 8 assist e 38 di valutazione) infortunatosi gravemente al ginocchio destro in un tentativo di penetrazione. Per conoscere il nome dell’altra finalista bisognerà attendere l’esito della serie tra l’Hapoel Holon e l’Hapoel Gilboa Galil che al momento vede avanti 1-0 la squadra di Gan Ner.

HAPOEL EILAT vs MACCABI TEL AVIV 79-80 (20-20; 28-20; 10-14; 21-26)

Hapoel Eilat: Ragland 6, Prather 28, Ruina 6, Szuchman 2, Huber 3, Carter 5, Brown 21, Ogbeide 1, Skjoldebrand 7. All.: Ariel Beht Halahmi.

Maccabi Tel Aviv: Wilbekin 15, Cline, Jones 27, Caloiaro 8, Hunter 9, Cohen, Casspi 9, Dibartolomeo 2, Blayzer 3, Zizic 7, Zoosman. All.: Giannis Sfairopoulos.

Arbitri: Omer Esteron e Ofer Manheim.

Basket Israele, Winner League playoffs

SEMIFINALE: MACCABI TEL AVIV vs HAPOEL EILAT

Tel Aviv, gara 1: Maccabi Tel Aviv vs Hapoel Eilat 88-72.

Eilat, gara 2: Hapoel Eilat vs Maccabi Tel Aviv 79-80.

Serie: 2-0, Maccabi Tel Aviv qualificato alla finale.

SEMIFINALE: HAPOEL HOLON vs HAPOEL GILBOA GALIL

Holon, gara 1: Hapoel Holon vs Hapoel Gilboa Galil 72-74

Gan Ner, gara 2: Hapoel Gilboa Galil vs Hapoel Holon stasera

Serie: 0-1.