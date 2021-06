Basket League greca: il Panathinaikos centra il double

Il Panathinaikos conferma la sua leadership nel panorama cestistico greco: i “verdi”, dopo aver conquistato il 9 maggio scorso la coppa nazionale numero 20, si aggiudicano per la trentanovesima volta il campionato (il club ateniese se ne attribuisce 40 considerando il torneo del 1921 ufficialmente non riconosciuto dall’ente organizzatore).

La formazione diretta da Georgios Kalaitzis, prima al termine della regular season con un bilancio di venti vittorie e due sconfitte, prosegue il suo convincente cammino nei playoff prevalendo in due partite nella serie dei quarti giocata contro lo Ionikos Nikaias ed in quattro (3-1) in quelle disputate contro i concittadini dell’AEK in semifinale ed il sorprendente Lavrio Megabolt nell’atto conclusivo. A sancire il conseguimento della quinta Basket League consecutiva e del dodicesimo double del Panathinikos è l’affermazione esterna per 82-66 ottenuta dai “verdi” in gara 4 di finale. Una sfida controllata con grande sicurezza dalla compagine ateniese letteralmente dominante sotto le plance sia in termini di punti in area (50 a 20) sia a rimbalzo (49-26). Protagonisti assoluti Dinos Mitoglou (23 punti e 12 rimbalzi, 35 di valutazione) e Ioannis Papapetrou (24 punti, 7 rimbalzi, 5 assist e 32 di valutazione).

Basket League greca playoff 2020-21, finale 1°/2° posto

Atene, gara 1: Panathinaikos Atene vs Lavrio Megabolt 100-72

Lavrio, gara 2: Lavrio Megabolt vs Panathinaikos Atene 94-89 (overtime)

Atene, gara 3: Panathinaikos Atene vs Lavrio Megabolt 103-74

Lavio, gara 4: Lavrio Megabolt vs Panathinaikos Atene 66-82

Basket League greca playoff 2020-21

QUARTI DI FINALE (al meglio delle tre partite)

Panathinaikos Atene (1) vs Ionikos Nikaias (8) serie 2-0

AEK Atene (4) vs PAOK Salonicco (5) serie 2-1

Lavrio Megabolt (2) vs Kolossos Rodis (7) serie 2-0

Promitheas Patrasso (3) vs Peristeri (6) serie 2-1

SEMIFINALI (al meglio delle cinque partite)

Panathinaikos (1) vs AEK Atene (4) serie 3-1

Lavrio Megabolt (2) vs Promitheas Patrasso (3) serie 3-2

FINALI (al meglio delle cinque partite)

3°/4° posto: Promitheas Patrasso (3) vs AEK Atene (4) serie 1-3

1°/2° posto: Panathinaikos Atene (1) vs Lavrio Megabolt (2) serie 3-1

Basket League greca, vittorie per squadra

39 titoli: Panathinaikos Atene.

12 titoli: Olympiacos Pireo.

10 titoli: Aris Salonicco.

08 titoli: AEK Atene.

06 titoli: Panellinios Atene.

02 titoli: Iraklis Salonicco e PAOK Salonicco.

01 titolo: Near East Kesariani e Athens University.