EuroBasket Women 2021: definiti i quarti di finale

I quarti di finale di EuroBasket Women 2021 (in corso di svolgimento a Strasburgo e Valencia) vedranno la Bielorussia affrontare la Svezia, la Francia opposta alla Bosnia Erzegovina, la Serbia impegnata contro la Spagna ed il Belgio incontrare la Russia.

Delusione Italia

Il barrage previsto per le nazionali terminate al secondo e al terzo posto nei quattro raggruppamenti della fase a gironi si rivela fatale all’Italia. Le azzurre di Lino Lardo, dopo aver ben figurato nel gruppo B del Preliminary Round, rimediano un’inaspettata quanto meritata lezione dalla Svezia. Un ko che per l’Italia sancisce un mesto e prematuro addio ai sogni di gloria europei e alla possibilità di accesso al torneo pre-Mondiale riservato alle prime sei classificate della competizione continentale.

La nazionale scandinava, nonostante le pesanti assenze sotto le plance della sua miglior giocatrice Amanda Zahui, del suo cambio Regan Magarity e dell’esperta Louice Halvarsson, consegue alla Fonteta di Valencia una netta affermazione per 64-46 su un’Italia incapace, in tutto l’arco dell’incontro, di trovare un’alternativa offensiva a Cecilia Zandalasini (19 punti). Nella bella gara disputata dalla selezione diretta da Marco Crespi meritano una citazione particolare Frida Eldebrink (22 punti) e Kalis Loyd (11 punti e 8 rimbalzi).

Avanti Spagna, Russia e Bosnia Erzegovina

Gli altri spareggi per l’ingresso nei quarti non riservano sorprese. Maria Conde (19 punti con 7/7 dal campo e 24 di valutazione) e Astou Ndour (17 punti e 6 rimbalzi) sono tra le principali protagoniste nell’agevole successo ottenuto dalle padrone di casa della Spagna sul Montenegro per 78-51.

Nessun problema anche per la Russia. A Strasburgo la nazionale diretta da Alexander Kovalev, trascinata soprattutto da Raisa Musina (19 punti, 14 rimbalzi e 28 di valutazione) e Elizaveta Komarova (20 punti con 4/5 dall’arco), s’impone per 93-75 sulla Slovenia a cui non bastano le notevoli prestazioni di Shante Evans (21 punti, 8 rimbalzi e 27 di valutazione) ed Eva Lisec (19 punti, 7 rimbalzi e 4 assist).

Decisamente più complicato, nella medesima città francese, si rivela il compito per la Bosnia Erzegovina che solo negli ultimi sei minuti riesce ad avere ragione di una coriacea Croazia per 80-69. Da sottolineare tra le bosniache la grande prova di Jonquel Jones (24 punti, 17 rimbalzi, 5 assist e 34 di valutazione).

EuroBasket Women 2021

BARRAGE

Bosnia Erzegovina vs Croazia 80-69 (19-18; 14-18; 19-14; 28-19)

Italia vs Svezia 46-64 (11-19; 9-11; 17-15; 9-19)

Russia vs Slovenia 93-75 (28-13; 21-16; 25-25; 19-21)

Spagna vs Montenegro 78-51 (26-18; 19-9; 21-14; 12-10)

QUARTI DI FINALE, mercoledì 23 giugno

Bielorussia vs Svezia a Valencia

Francia vs Bosnia Erzegovina a Strasburgo

Serbia vs Spagna a Valencia

Belgio vs Russia a Strasburgo

SEMIFINALI, sabato 26 giugno

FINALI, domenica 27 giugno