Basket, VTB United League: trionfa il CSKA Mosca

Undicesimo trionfo nella VTB United League per il CSKA Mosca che rifilando uno sweep all’UNICS Kazan nella serie di finale si laurea conseguentemente anche campione di Russia per la ventisettesima volta nella sua storia. Per la corazzata moscovita si tratta del nono successo di fila nella competizione e del diciottesimo titolo consecutivo a livello nazionale. Il CSKA Mosca, dopo aver chiuso soltanto al quarto posto la regular season ed essere dovuto ricorrere alla “bella” per avere ragione nei quarti di finale del Nizhny Novgorod, è cresciuto prepotentemente di tono nel corso dei playoff aggiudicandosi per 3-1 la serie di semifinale contro lo Zenit San Pietroburgo e per 3-0 quella di finale contro l’UNICS Kazan.

Nella decisiva affermazione per il titolo riportata in casa in gara 3 con il punteggio di 89-81 meritano di essere citate nella squadra campione diretta da Dimitris Itoudis le prestazioni offerte da Tornike Shengelia (19 punti e 7 rimbalzi), Will Clyburn (18 punti e 5 assist) e Daniel Hackett (17 punti, 5 rimbalzi e 3 assist). Sul versante opposta spicca la prova di John Brown III, MVP dell’incontro con 25 punti, 11 rimbalzi, 4 recuperi 36 di valutazione. L’ex ala grande del New Basket Brindisi trova un po’ di sostegno da Jamar Smith (17 punti con 4/6 da tre) e John Holland (12 punti e 17 di valutazione).

VTB United League playoff 2020-21, quarti di finale

ZENIT SAN PIETROBURGO vs PARMA serie 2-0, Zenit San Pietroburgo qualificato alle semifinali

San Pietroburgo, gara 1: Zenit San Pietroburgo vs Parma 86-66

Perm, gara 2: Parma vs Zenit San Pietroburgo 62-98

CSKA MOSCA vs Nizhny Novgorod serie 2-1, CSKA Mosca qualificato alle semifinali

Mosca, gara 1: CSKA Mosca vs Nizhny Novgorod 84-59

Nizhny Novgorod, gara 2: Nizhny Novgorod vs CSKA Mosca 76-72

Mosca, gara 3: CSKA Mosca vs Nizhny Novgorod 79-75

LOKOMOTIV KUBAN vs KHIMKI serie 2-0, Lokomotiv Kuban qualificato alle semifinali

Krasnodar, gara 1: Lokomotiv Kuban vs Khimki 89-80

Khimki, gara 2: Khimki vs Lokomotiv Kuban 85-92

UNICS KAZAN vs ZIELONA GORA serie 2-0, UNICS Kazan qualificato alle semifinali

Kazan, gara 1: UNICS Kazan vs Zielona Góra 87-60

Zielona Góra, gara 2: Zielona Góra vs UNICS Kazan 79-90

VTB United League playoff 2020-21, semifinali

ZENIT SAN PIETROBURGO vs CSKA MOSCA serie 1-3, CSKA Mosca qualificato alla finale

San Pietroburgo, gara 1: Zenit San Pietroburgo vs CSKA Mosca 73-78

San PIetroburgo, gara 2: Zenit San Pietroburgo vs CSKA Mosca 107-104

Mosca, gara 3: CSKA Mosca vs Zenit San Pietroburgo 96-82

Mosca, gara 4: CSKA Mosca vs Zenit San Pietroburgo 85-71

LOKOMOTIV KUBAN vs UNICS KAZAN serie 0-3, UNICS Kazan qualificato alla finale

Krasnodar, gara 1: Lokomotiv Kuban vs UNICS Kazan 87-98

Krasnodar, gara 2: Lokomotiv Kuban vs UNICS Kazan 69-79

Kazan, gara 3: UNICS Kazan vs Lokomotiv Kuban 74-70

VTB United League playoff 2020-21, finale

UNICS KAZAN vs CSKA Mosca serie 0-3, CSKA Mosca vince il titolo

Kazan, gara 1: UNICS Kazan vs CSKA Mosca 77-85

Kazan, gara 2: UNICS Kazan vs CSKA Mosca 57-76

Mosca, gara 3: CSKA Mosca vs UNICS Kazan 89-81