Basket: la Repubblica Ceca completa i gironi olimpici

A 41 anni di distanza dalla partecipazione a Mosca della dissolta Cecoslovacchia, i cestisti cechi torneranno a Tokyo a prendere parte ad un’Olimpiade: è questo il verdetto emerso dal torneo preolimpico di basket andato in scena a Victoria. Alla Memorial Arena la Repubblica Ceca, dopo aver avuto la meglio in semifinale sui padroni di casa del Canada per 103-101 d.t.s. con il buzzer-beater di tabella dell’MVP del torneo Tomas Satoransky, si è assicurata un posto nel girone A di Saitama con Stati Uniti, Francia ed Iran travolgendo in finale la Grecia per 97-72.

La nazionale diretta da Ronen Ginzburg, già avanti all’intervallo per 50-43, imprime lo strappo decisivo nel terzo periodo chiuso con un tramortente parziale di 31-11. Nella Cechia spiccano le prestazioni offerte da Jan Vesely (16 punti con 7/9 al tiro, 9 rimbalzi 5 assist e 31 valutazione) e Patrik Auda (20 punti in 18 minuti con 8/9 dal campo e 4 assist). Sul versante greco meritevole di una citazione è Georgios Papagiannis (14 punti con 7/9 da due).

Nelle ore precedenti alla larga affermazione ceca Italia e Germania, rispettivamente vittoriose negli atti conclusivi dei tornei preolimpici di basket di Belgrado e Spalato su Serbia e Brasile, avevano completato il quadro del girone B delle Olimpiadi che già comprendeva Australia e Nigeria mentre la Slovenia, affermatasi nella finale di Kaunas sulla Lituania, aveva raggiunto nel girone C Argentina, Giappone e Spagna.

Preolimpico di Victoria (Canada)

SEMIFINALI

Canada vs Repubblica Ceca 101-103

Turchia vs Grecia 63-81

FINALE

Grecia vs Repubblica Ceca 72-97

MVP preolimpico: Tomas Satoransky (Repubblica Ceca)

Preolimpico di Belgrado (Serbia)

SEMIFINALI

Italia vs Repubblica Dominicana 79-59

Serbia vs Portorico 102-84

FINALE

Serbia vs Italia 95-102

MVP preolimpico: Achille Polonara (Italia).

Preolimpico di Spalato (Croazia)

SEMIFINALI

Brasile vs Messico 102-74

Germania vs Croazia 86-76

FINALE

Germania vs Brasile 75-64

MVP preolimpico: Moritz Wagner (Germania)

Preolimpico di Kaunas (Lituania)

SEMIFINALI

Slovenia vs Venezuela 98-70

Lituania vs Polonia 88-69

FINALE

Lituania vs Slovenia 85-96

MVP preolimpico: Luka Doncic (Slovenia)

Gironi olimpici

GIRONE A

Francia, Iran, Repubblica Ceca, USA

GIRONE B

Australia, Germania, Italia, Nigeria

GIRONE C

Argentina, Giappone, Slovenia, Spagna

Si qualificano per i quarti di finale le prime due classificate di ogni girone e le due migliori terze.