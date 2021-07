Basket femminile, European Challenger U20: Italia, buona anche la seconda

L’Italia Under 20 di basket femminile centra il suo secondo successo in altrettanti impegni nel girone A della European Challenger di Sofia prevalendo sulla Croazia per 67-51. La rappresentativa diretta da Sandro Orlando è attesa oggi alle ore 16 dallo scontro al vertice con il Belgio largamente vittorioso sulla Bulgaria per 89-53. Alle spalle delle due battistrada si registra l’aggancio al terzo posto della Lettonia alla Germania a seguito del successo per 66-56 riportato dalle baltiche nel confronto diretto grazie soprattutto alla prova offerta da Laura Meldere (26 punti e 8 rimbalzi).

Cronaca

L’avvio di gara è favorevole alla Croazia che si porta sul 6-0. L’Italia si sblocca in attacco, dopo oltre cinque minuti, con un canestro in entrata di Orsili. Le azzurre, dopo essere scivolate anche a meno otto (5-13 al 7’) riescono sul finire del quarto quasi a portarsi in parità con una tripla di Grattini (11-13). Alla ripresa del gioco la Croazia torna a +7 (11-18) con i bersagli dall’arco di Haklicka ed in sospensione di Curic. A suonare la carica è ancora Grattini: la giovane playmaker dell’Umana Reyer Venezia, con un secondo canestro da tre dall’angolo, avvia un tramortente parziale di 19-1 che consente alle azzurre, salite d’intensità anche in difesa ed a rimbalzo, di volare sul 30-19.

Un bersaglio da fuori di Curic (MVP dell’incontro) a 33’ dall’intervallo lungo pone fine al digiuno croato protrattosi per quasi sette minuti ma non modifica l’andamento del match che vede l’Italia incrementare progressivamente il proprio vantaggio sino a toccare in apertura di ultima frazione le diciannove lunghezze (53-34) grazie a due centri in fila di Ronchi (top scorer per i suoi colori con 15 punti). Un break di 8-0 permette alla Croazia di tornare a poco più di tre minuti dalla fine sotto la doppia cifra (49-58). Le azzurre non si scompongono ricacciando definitivamente indietro le avversarie con un parziale conclusivo di 9-2.

Basket femminile, European Challenger U20

ITALIA vs CROAZIA 67-51 (11-13; 19-8; 21-13; 16-17)

Italia: Orsili 5 (2/7, 0/4), Mazza (0/1; 0/5), Frustaci, Leonardi 8 (2/5, 1/4), D’Angelo, Pastrello 11 (1/4, 0/1), Grattini 9 (2/2 da tre punti), Ronchi 15 (3/6, 2/7), Gatti 1, Savatteri 10 (5/5), Nasraoui 6 (3/8), Egwoh 2 (1/3). All.: Orlando.

Croazia: Turkalj 13 (2/2, 2/7), Grizelj, Bilic 2 (1/3, 0/3), Haklicka 7 (0/3, 1/4), Curic 15 (6/8, 0/1), Deidda, Bosnjak 3 (1/1, 0/7), Mandic 6 (2/2, 0/2), Tuftan, Savic, Juric 5 (1/2, 0/1). All.: Nemec.

Note – Tiri liberi: Italia 18/31, Croazia 16/26. Rimbalzi: Italia 46, Croazia 40.

GIRONE A

Prima giornata

Bulgaria-Italia 46-66

Belgio-Lettonia 99-70

Croazia-Germania 45-47 d.1t.s.

Seconda giornata

Germania-Lettonia 56-66

Italia-Croazia 67-51

Belgio-Bulgaria 89-53

Terza giornata (15 luglio)

Lettonia-Croazia

Belgio-Italia

Bulgaria-Germania

La classifica

1. Belgio 4

2. Italia 4

3. Lettonia 2

4. Germania 2

5. Croazia 0

6. Bulgaria 0