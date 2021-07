Basket femminile, European Challenger U20: debutto vincente per l’Italia

La Nazionale italiana di basket femminile Under 20 ha conseguito ieri sera all’esordio nell’European Challenger di Sofia un’agevole vittoria sulle particolarmente giovani padrone di casa della Bulgaria per 66-46 in un match valido per la prima giornata del girone A. La selezione guidata da Sandro Orlando sarà nuovamente impegnata oggi pomeriggio alle ore 16 contro la Croazia battuta al debutto dalla Germania per 47-45 dopo un tempo supplementare. Il quadro dei risultati del raggruppamento è completato dalla larga affermazione riportata dal quotato Belgio sulla Lettonia per 99-70.

La gara della Triaditza Hall ha visto l’Italia, superiore a livello fisico e tecnico, prendere subito il largo (16-2). Il divario tra le due squadre è continuato a crescere sino a toccare a 46’’ dalla fine del terzo quarto le trentatrè lunghezze (56-23). A cavallo dell’ultimo mini-riposo la Bulgaria, complice un evidente rilassamento delle azzurre (saranno venti le palle perse in totale), infila un parziale di 15-0 che le consente di riportarsi a 4:52 dalla fine a meno 16 (41-57). Il finale di gara è però controllato con sicurezza dall’Italia. Tra le azzurre merita una citazione particolare Meriem Nasraoui: l’ala-pivot della Limonta Costa Masnada ha chiuso con 16 punti e 13 rimbalzi.

Basket femminile, European Challenger U20

BULGARIA vs ITALIA 46-66 (5-20; 8-20; 13-17; 20-9)

Bulgaria: M. Ivanova (0/1), Veselinova 8 (2/6, 1/3), Georgieva 9 (3/11, 1/3), Valtcheva (0/1, 0/1), V. Ivanova 3 (0/2, 1/1), Angelova 3 (0/2, 1/3), Grigorova (0/0, 0/0), Madankova (0/2, 0/1), Stoyanovska 12 (2/4, 1/5), Vasileva 5 (1/2, 1/4), Karamfilova 2 (1/2, 0/2), Damyanova 3 (1/1, 0/3). All.: Kotsev.

Italia: Orsili 4 (2/4, 0/2), Mazza 5 (1/2, 1/2), Frustaci 2 (1/1, 0/1), Leonardi 6 (2/5, 0/2), D’Angelo 5 (1/2), Pastrello 12 (4/9, 0/1), Grattini 2 (0/1, 0/2), Ronchi 5 (2/3, 0/1), Gatti 1 (0/2), Savatteri 2 (1/5), Nasraoui 16 (7/16), Egwoh 6 (3/8). All.: Orlando.

Note – Tiri liberi: Bulgaria 10/17; Italia 15/20. Rimbalzi: Bulgaria 34, Italia 61.

Basket femminile, European Challenger U20

GIRONE A

Prima giornata

Bulgaria-Italia 46-66

Belgio-Lettonia 99-70

Croazia-Germania 45-47 d.1t.s.

La classifica

1. Belgio 2

2. Italia 2

3. Germania 2

4. Croazia 0

5. Bulgaria 0

6. Lettonia 0