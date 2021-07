Gara 1 Finals NBA: ai Bucks non basta il rientro di Giannis

Tiene il fattore campo nel primo atto delle Finals NBA 2021, coi Phoenix Suns che, in gara 1, battono in Arizona i Milwaukee Bucks per 1181-105. Prima della palla a due la grande sorpresa: torna subito da titolare tra gli ospiti il greco Giannis Antetokounmpo, appiedato per lunga parte della serie di finale di conference contro Atlanta per un infortunio al ginocchio.

Phoenix in scioltezza

La squadra di casa si è dimostrata ancora una volta infallibile negli inizi di serie, risultando ancora capacissima di sfruttare il fattore campo. Il dominio dei Suns è stato totale dal primo possesso alla sirena finale, con lo scarto che poteva essere persino più rotondo. Paul e soci sono arrivati persino a toccare il +20, salvo venir recuperati solo fino al -7 da parte dei Cervi del Wisconsin.

Paul sugli scudi, Giannis non basta

I riflettori sulla vigilia erano tutti sui papabili Mvp di queste Finals NBA 2021. A non deludere è stato sicuramente il beniamino di casa che ha raccolto anche la palma di uomo del match grazie ad una prestazione sontuosa da 32 punti, 9 assist e 4 rimbalzi. A girare alla perfezione sono stati anche gli altri due violini degli Arancioviola Ayton e Booker, che hanno chiuso rispettivamente con 22 e 27 punti. Il centro ha però confezionato anche la bellezza di 19 rimbalzi catturati.

Non si può certo dire che Giannis, spostandoci dalla parte dei Bucks, abbia sfigurato coi suoi 20 punti e 17 rimbalzi. L’ellenico però è stato spalleggiato degnamente dal solo Middleton, col duo ospite a predicare maggiormente nel deserto se si considera che Brook Lopez, terzo realizzatore di squadra con 17 punti è stato condizionato dai falli.

Gara 2: quali scenari?

Sicuramente i locali sono in forma sia fisica che mentale, e possono godere dell’aver rotto il ghiaccio nel migliore dei modi in casa. La consapevolezza di essere forti non gli farà abbassare la guardia, anche se c’è da attendersi una risposta veemente da parte di Milwaukee.

Il dubbio sull’effettiva riuscita di tale forcing deriva dallo stato di salute del leader Antetokounmpo. In conferenza ha dichiarato di essere clinicamente guarito e non aver alcun problema. Ma sarà così per tutto il corso della serie dovendo giocare sempre al 100?