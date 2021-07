Germania-Italia, streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Basket

Domenica 25 luglio, alle ore 6.40 (ora italiana), alla “Saitama Super Arena” di Tokyo (a porte chiuse) si affronteranno la Germania e l’Italia, il match è valido per la 1.a giornata del Gruppo B del torneo olimpico di Basket per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima di scoprire dove vedere Germania-Italia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Entrambe le nazionali si sono qualificate a questo torneo olimpico grazie alla vittoria nel torneo preolimpico che si è svolto in Croazia. Germania e Italia sono inserite nel Gruppo B con Australia e Nigeria che si affronteranno sempre domenica 25 luglio alle ore 10.20. Passano al turno successivo le prime 2 del girone più le 2 migliori terze.

CALENDARIO ITALIA

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 6:40 Italia-Germania

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

Ore 10:20 Italia-Australia

SABATO 31 LUGLIO

Ore 6:40 Italia-Nigeria

Dove vedere Germania-Italia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Germania-Italia, valido per la 1.a giornata del Gruppo B del torneo olimpico di Basket per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmesso in diretta in chiaro su RAI 2. La Rai per questi giochi olimpici di Tokyo 2020 avrà a disposizione 200 ore di diretta. Questo match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery+, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.