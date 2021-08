ItalBasket Tokyo, gli azzurri battono la Nigeria e volano ai quarti di finale delle Olimpiadi

L’Italbasket si qualifica ai quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo battendo per 80-71. Gli azzurri partono forte nel primo quarto accumulando un vantaggio anche di +12. Poi la luce azzurra si spegne nel secondo quarto dove la Nigeria riesce a recuperare notevolmente. Gli uomini di Meo Sacchetti vanno dunque all’intervallo lungo e ritrovano le energie per affondare il colpo finale nel terzo e quarto quarto.

Per gli azzurri è una qualificazione importante ai quarti di finale dopo tanti anni di assenza dalla competizione Olimpica e vista anche la grande impresa per ottenere il pass per Tokyo 2020.

ItalBasket, impresa azzurra a Tokyo 2020

L’Italia di Meo Sacchetti vola ai quarti di finale con un’ottima vittoria ai danni della Nigeria. Per la posizione in classifica nel girone si attendere però il risultato della sfida tra Australia e Germania che si giocherà alle ore 10.20. Sono diversi gli scenari possibili. L’Italia può arrivare prima nel girone se la Germania vince con uno scarto pari o inferiore ai 17 punti contro l’Australia. Può arrivare seconda nel girone se la Germania vince con uno scarto superiore ai 17 punti. Infine, l’Italia è seconda se l’Australia batte la Germania.

Non resta quindi che attendere l’ultima sfida per comprendere come si evolverà il girone dell’Italia.