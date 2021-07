Preolimpici di basket: risultati e classifiche Preliminary Round, programma semifinali

I quattro tornei Preolimpici di basket entreranno domani nel vivo con la disputa delle seguenti semifinali: Canada-Repubblica Ceca e Turchia-Grecia a Victoria, Brasile-Messico e Germania-Croazia a Spalato, Slovenia-Venezuela e Lituania-Polonia a Kaunas, Italia-Repubblica Dominicana e Serbia-Portorico a Belgrado.

A completare il quadro delle semifinali sono stati i confronti disputati nella notte alla Memorial Arena di Victoria. Nel gruppo A la Grecia si è garantita la qualificazione come seconda classificata alle spalle dei padroni di casa del Canada prevalendo sulla Cina per 105-80. Nell’agevole affermazione ottenuta dalla selezione ellenica diretta da Rick Pitino, avanti già all’intervallo di venti lunghezze (52-32), spiccano i 21 punti di Giannoulis Larentzakis ed i 14 realizzati in soli quindici minuti d’utilizzo di Kostas Sloukas. Buona la prestazione offerta anche da Georgios Papagiannis (17 di valutazione con 4/5 al tiro, 4 rimbalzi e 3 assist). Nella Cina merita una citazione particolare il centro Zhou Qi (15 punti e 10 rimbalzi).

Decisamente più appassionante si è rivelato nel gruppo B (vinto dalla Turchia), il passaggio del turno, come seconda classificata, della Repubblica Ceca conseguito superando in volata l’Uruguay per 80-79. La rappresentativa nazionale guidata da Ronen Ginzburg, dopo essersi spinta al 14’ anche sul +16 (38-22) grazie a percentuali da favola, ha subito nel prosieguo il ritorno di quella sudamericana che approfittando anche del notevole numero di palle perse degli avversari (22) si è ritrovata negli istanti finale ad avere il tiro del possibile sorpasso: il tentativo dall’arco dell’MVP dell’incontro Jayson Granger (22 punti al pari del compagno di squadra Bruno Fitipaldo) si è però spento sul ferro. Nella Repubblica Ceca ottime prove di Tomas Satoransky (19 punti, 7 rimbalzi e 8 assist) e Ondrej Balvin (12 punti con 6/6 al tiro, 11 rimbalzi e 23 di valutazione).

Preolimpico di Victoria (Canada)

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO A

Grecia vs Canada 91-97

Canada vs Cina 109-79

Cina vs Grecia 80-105

Classifica

1. Canada 4

2. Grecia 2

3. Cina 0

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO B

Uruguay vs Turchia 86-95

Turchia vs Repubblica Ceca 87-70

Repubblica Ceca vs Uruguay 80-79

Classifica

1. Turchia 4

2. Repubblica Ceca 2

3. Uruguay 0

FINAL ROUND

SEMIFINALI, 3-4 luglio

Canada vs Repubblica Ceca (3 luglio, ore 22.05)

Turchia vs Grecia (4 luglio, ore 01.35)

Preolimpico di Spalato (Croazia)

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO A

Germania vs Messico 82-76

Messico vs Russia 72-64

Russia vs Germania 67-69

Classifica

1. Germania 4

2. Messico 2

3. Russia 0

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO B

Tunisia vs Brasile 57-83

Brasile vs Croazia 94-67

Croazia vs Tunisia 75-70

Classifica

1. Brasile 4

2. Croazia 2

3. Tunisia 0

FINAL ROUND

SEMIFINALI, 3 luglio

Brasile vs Messico (ore 12.30)

Germania vs Croazia (ore 16.00)

Preolimpico di Kaunas (Lituania)

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO A

Lituania vs Venezuela 76-65

Venezuela vs Corea del Sud 94-80

Corea del Sud vs Lituania 57-96

Classifica

1. Lituania 4

2. Venezuela 2

3. Corea del Sud 0

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO B

Polonia vs Angola 83-64

Angola vs Slovenia 68-118

Slovnai vs Polonia 112-77

Classifica

1. Slovenia 4

2. Polonia 2

3. Angola 0

FINAL ROUND

SEMIFINALI, 3 luglio

Slovenia vs Venezuela (ore 15.30)

Lituania vs Polonia (ore 18.30)

Preolimpico di Belgrado

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO A

Repubblica Dominicana vs Serbia 76-94

Serbia vs Filippine 83-76

Filippine vs Repubblica Dominicana 67-94

Classifica

1. Serbia 4

2. Repubblica Dominicana 2

3. Filippine 0

PRELIMINARY ROUND, GRUPPO B

Porto Rico vs Senegal 20-0 (per ritiro)

Senegal vs Italia 0-20 (per ritiro)

Italia vs Porto Rico 90-83

Classifica

1. Italia 4

2. Porto Rico 2

3. Senegal 0

FINAL ROUND

SEMIFINALI, 3 luglio

Italia vs Repubblica Dominicana (ore 13.00)

Serbia vs Portorico (ore 16.00)