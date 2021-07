Preolimpico 2021, dove vedere Italia-Porto Rico, streaming e diretta tv Rai Sport?

Preolimpico 2021, si gioca Italia-Portorico. La nazionale di basket di Sacchetti sbarca in Serbia per cercare il pass per le Olimpiadi di Tokyo. Dopo il forfait del Senegal causa Covid, gli azzurri affrontano i centramericani in una sfida decisiva per evitare i padroni di casa già in semifinale. Il match Italia-Portorico, valido per il Preolimpico 2021, si gioca giovedì 1 luglio alle ore 16.30 nella Nikolic Hall di Belgrado. Chi vince affronterà sabato 3 luglio in semifinale una tra Repubblica Dominicana e Filippine. L’eventuale finale si disputerà domenica 4 luglio.

Italia-Portorico i convocati Preolimpico 2021

Marco Spissu (Banco di Sardegna Sassari), Niccolò Mannion (Golden State Warriors), Stefano Tonut (Umana Reyer Venezia), Nicolò Melli (Dallas Mavericks), Simone Fontecchio (Alba Berlino), Amedeo Tessitori (Segafredo Virtus Bologna), Giampaolo Ricci (Segafredo Virtus Bologna), Awudu Abass (Segafredo Virtus Bologna), Riccardo Moraschini (AX Armani Exchange Milano), Michele Vitali (Brose Bamberg), Achille Polonara (Baskonia Vitoria-Gasteiz), Alessandro Pajola (Segafredo Virtus Bologna)



Dove vedere Italia-Portorico Preolimpico Basket 2021, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Italia-Portorico sarà trasmesso in diretta tv sia in chiaro su Rai Sport HD sia sul satellite su Sky Sport Uno (canale 201 del telecomando Sky) con la telecronaca di Geri De Rosa e Marco Crespi. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. La sfida sarà visibile in streaming gratuito anche su Rai Play, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet.