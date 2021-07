Serbia-Italia, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere finale Preolimpico

Questa sera alle ore 20.30 all’Aleksandar Nikolic Hall di Belgrado si disputerà il match Serbia-Italia, valevole per la finale del torneo Preolimpico, dove chi avrà la meglio, si qualificherà per le Olimpiadi di Tokyo.

Gara dunque importantissima per gli azzurri del ct Romeo Sacchetti che nella fase a gironi ha incontrato solamente Porto Rico (sconfitto per 90-83), visto che il Senegal ha dovuto rinunciare per numerosi casi di Covid in squadra. Nella semifinale di ieri, invece l’Italia ha vinto agevolmente contro la Repubblica Dominicana con il risultato di 79-59 con 17 punti di Fontecchio, miglior marcatore. Ricordiamo che gli azzurri del basket mancano dai Giochi Olimpici da Atene 2004, quando arrivò la medaglia d’argento, con ko nell’ultimo atto contro l’Argentina (84-69 il risultato).

La Nazionale serba del ct Igor Kokoskov che partirà con i favori del pronostico, ha vinto il suo raggruppamento vincendo contro Repubblica Dominicana e Filippine rispettivamente 94-76 e 83-76, mentre in semifinale ha prevalso su Porto Rico per 102-84. Nelle ultime Olimpiadi la Serbia arrivò seconda, sconfitta in finale solamente dai fortissimi Usa per 96-66.

Sono dodici i precedenti con gli azzurri vincenti in solo due occasioni contro i dieci dei loro avversari con ultimo incrocio nel Mondiale 2019 (ko per 92-77).

Dove vedere Serbia-Italia in streaming e tv

La finale del torneo Preolimpico Serbia-Italia sarà visibile sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (canale 201 e 472.482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch.204) con telecronaca a cura di Geri De Rosa e il commento tecnico dell’ex giocatore Matteo Soragna. Un’alta modalità per seguire l’incontro sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento, senza dimenticare l’opzione su NOW TV.

Per i non abbonati a Sky, ci sarà la possibilità di seguire la finale in diretta e in chiaro su Rai 3 con telecronaca a cura di Maurizio Fanelli e il commento tecnico dell’ex giocatore Alessandro De Pol, senza dimenticare lo streaming gratuito collegandosi sul sito www.RaiPlay.it.

