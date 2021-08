Marco Spissu saluta il Malaga e cambia squadra

Marco Spissu al centro del mercato di pallacanestro. Il 26enne originario di Sassari, dal prossimo anno svestirà la casacca della Dinamo Sassari, per accasarsi in Russia allo Unics Kazan. Questo trasferimento scioglie, finalmente, un intrigo che si era venuto a creare nei giorni scorsi. Infatti inizialmente era stato ufficializzato il passaggio al Malaga con la firma del relativo contratto. Ma un comunicato proveniente dalla Spagna ha smentito il felice esito dell’operazione, a causa del mancato superamento delle visite mediche.

Marco Spissu: “E’ proprio vero, si chiude una porta e si apre un portone…”

Il cestista, dopo molte tribolazioni, andrà all’Unics Kazan, club russo che milita nell’ Eurolega. La società russa è stata celere nel trovare l’accordo con il 26enne, che dopo la risoluzione del contratto firmato con gli spagnoli, si era ritrovato senza una squadra. Per lui contratto di un anno, con opzione per il successivo. Spissu ha affidato ai social tutta la sua soddisfazione per il cambiamento. Un post apparso sul suo profilo Twitter recita: “E’ proprio vero, si chiude una porta e si apre un portone. Non vedo l’ora di affrontare l’opportunità che mi si apre davanti, let’s go Unics!“. E poi conclude con un “Adios”, riferendosi esplicitamente a tutto ciò che è accaduto con gli iberici.

È proprio vero… si chiude una porta e si apre un portone…. Can’t wait for this opportunity in front of me, let’s go @unicsbasket ! Adios 👋🏻👋🏻😉 pic.twitter.com/cVpJgBZmxw — Marco Spissu (@minispi) August 19, 2021