Nico Mannion torna in Italia: colpo della Virtus Bologna

Nico Mannion torna in Italia. Dopo una sola stagione nella NBA, il cestista originario di Siena ha deciso di fare ritorno in patria. La società per cui il playmaker giocherà è la Virtus Segafredo Bologna, allenata da mister Sergio Scariolo. L’ad della società bolognese Luca Baraldi si è detto soddisfatto dell’ingaggio di Nico che, anche grazie all’esperienza maturata oltreoceano, potrà dare una mano alla squadra ad affermarsi sia nel campionato nazionale che in Europa.

Nico Mannion vestirà il bianconero per due stagioni

Nico Mannion ha firmato un contratto che lo legherà alla Virtus Bologna per le prossime due stagioni. L’ad Luca Baraldi, nell’annunciare il nuovo acquisto, ha detto ai giornalisti: “Annuncio con grandissima soddisfazione l’arrivo nel roster di Virtus Segafredo di Nico Mannion, giovane di grandissimo talento, che nelle recenti uscite della Nazionale Italiana, sia nel preolimpico che nella fase finale delle Olimpiadi, ha dimostrato tutto il suo valore e potenziale tecnico”. Il dirigente ha proseguito affermando: “Il buon esito della operazione è stato possibile grazie alla determinazione e al desiderio che il dott. Massimo Zanetti ha ancora una volta manifestato per fare diventare sempre più grande la nostra Virtus. Nico è stato, sin dall’inizio di questo mercato, uno degli obiettivi più importanti e le trattative per portarlo a giocare alla Segafredo Arena sono iniziate da parecchie settimane”. L’amministratore ha poi concluso rivolgendo un ringraziamento a tutta la società, al mister e a Paolo Ronci; ha voluto sottolineare come l’apporto di quest’ultimo sia stato fondamentale per il felice esito dell’operazione.