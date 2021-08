USA-Australia Basket, streaming gratis e diretta tv RAI 2? Dove vedere Olimpiadi Tokyo 2020

Giovedì 5 agosto, alle ore 6.15 (ora italiana), alla “Saitama Super Arena” di Tokyo (a porte chiuse) si affronteranno gli USA e l’Australia, il match è valido per la semifinale del torneo olimpico di Basket per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Prima di scoprire dove vedere USA-Australia in diretta tv e streaming, ecco un focus su questo match.

Il “Dream Team” statunitense nel girone eliminatorio è arrivato secondo nel Gruppo A con 5 punti alle spalle della Francia e dopo aver perso all’esordio contro i transalpini (83-76), hanno battuto Iran (120-66) e Repubblica Ceca (119-84); mentre ai quarti hanno battuto la Spagna (81-95). L’Australia, invece, è arrivata prima nel Gruppo B con 6 punti ed ha battuto Nigeria (84-67), Italia (83-86) e Germania (89-76); mentre ai quarti ha battuto l’Argentina (97-59). La vincente di questo match affronterà nella finale di sabato 7 agosto la vincente di Francia-Slovenia, match in programma il 5 agosto alle ore 13 (ora italiana).

VIDEO HIGHLIGHTS USA-SPAGNA

Dove vedere USA-Australia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match USA-Australia, valido per la semifinale del torneo olimpico di Basket per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sarà trasmesso in diretta in chiaro su RAI 2. La Rai per questi giochi olimpici di Tokyo 2020 avrà a disposizione 200 ore di diretta. Questo match sarà disponibile anche in streaming sulle piattaforme Eurosport (disponibile anche su DAZN) e Discovery+, sottoscrivendo un abbonamento mensile al costo di 7,99 €.