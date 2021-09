Qualificazioni mondiali baket: il calendario ed il girone dell’Italia

Qualificazioni mondiali basket: ecco il calendario. Nella giornata di ieri, a Mies in Svizzera, ci sono stati i sorteggi che hanno determinato chi saranno gli avversari dell’Italbasket di Sacchetti. Dopo la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, in cui gli azzurri non sono riusciti a vincere nessuna medaglia nonostante le ottime prestazioni, la Nazionale è chiamata a qualificarsi ai Mondiali del 2023. Il torneo si svolgerà tra Giappone, Indonesia e Filippine dal 25 agosto al 10 settembre 2023.

Qualificazioni mondiali basket 2023: il girone dell’Italia e il calendario

I ragazzi di Romeo Sacchetti sono stati inseriti nel girone H dove affronteranno: Russia, Olanda e Islanda. Un gruppo che sulla carta si presenta di media difficoltà e che non dovrebbe dare grossi problemi ai vincitori del torneo preolimpico. Una decisione che l’allenatore dovrà prendere riguarda chi continuerà l’avventura in azzurro e chi no, dopo la spedizione in terra nipponica. Nico Mannion, appena approdato alla Virtus Bologna dopo l’esperienza in NBA, rappresenta attualmente un punto certo. Negli ultimi mesi sono, tuttavia, emersi altri talenti come Gabriele Procida e Giordano Bortolani, che hanno tutte le carte in regola per entrare nel circuito della Nazionale. I test non mancheranno visto che, a partire da novembre vi sarà da affrontare la trafila di match di Euro 2022 ( in cui i nostri se la vedranno, nella fase a gironi, con Grecia, Croazia, Regno Unito ed Estonia). Le qualificazioni alla Fiba World Cup 2023 avranno inizio il 26 novembre 2021. Ecco il calendario:

26 novembre 2021: Russia-Italia

29 novembre 2021: Italia-Olanda;

24 febbraio 2022: Islanda-Italia;

27 febbraio 2022: Italia-Islanda;

1 luglio 2022: Italia-Russia;

4 luglio 2022: Paesi Bassi-Olanda;