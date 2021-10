Basket serie A2 girone Verde: incredibile Staff Mantova, quarta vittoria di fila e primato

Gli Stings Mantova non si fermano più, quarta vittoria di fila e primato condiviso nel giorne Verde di serie A2 con la corazzata Cantù ,prossima avversaria: per Orzinuovi quarta sconfitta in serie e molti problemi da risolvere soprattutto in fase difensiva. Il match si presenta equilibrato, infatti il primo quarto è punto a punto, con la Staff che sembra più in palla sia in difesa che in attacco: Thompson e Stojanovic dettano legge, una tripla a fine periodo fissa di Laganà fissa il punteggio sul 27 a 21 per i padroni di casa.

Il secondo periodo parte col botto per i virgiliani: dopo due minuti è già +10, Orzinuovi accusa il colpo senza reagire: la Staff ha sempre il controllo della partita, sugli scudi Stojanovic che è ovunque ed è ben supportato dai suoi compagni. La partita è a senso unico, Mantova dilaga e chiude all’intervallo lungo sul 56-32 con giocate spettacolari e contropiedi fulminei. Per Orzinuovi è notte fonda in difesa, solo Epps prova a tenere in piedi la partita, ma i bresciani sembrano davvero in bambola.

Dopo l’intervallo, l’Agribertocchi scende in campo con un abella reazione d’orgoglio guidata da Spanghero: i bresciani arrivano a-16, ma Mantova trova 3 triple consecutive con Thompson, Stojanovic e Mastellari, ovvio che la Staff non può mantenere i ritmi dei primi due periodi e Orzinuovi prova ad approfittarne anche se la rimonta sembra difficile. In questo quarto gli ospiti riescono a rosicchiare 6 punti, 73-55 il parziale finale, la partita comunque non sembra essere in bilico, i virgiliani controllano abbastanza agevolmente il gioco.

L’ultimo quarto si apre con molti falli: Mantova raggiunge il bonus in 1 minuto e questo mette un pò di ansia ai padroni di casa: 9 minuti da giocare con 5 falli di squadra già spesi possono diventare eterni. Orzinuovi prova ad approfittarne, ma la distanza da recuperare ormai è troppa: Ferrara e Stojanovic (MVP) tengono in mano l’incontro per i biancorossi, il match fila via senza troppi patemi, chiusura sul punteggio di 89 a 72 e quarta vittoria di fila per i padroni di casa.

Staff Mantova: Lo, Iannuzzi, Mastellari, Stojanovic, Ferrara, Saladini, Cortese, Lagana, Basso, Verazzo, Thompson

coach Di Carlo

Orzinuovi: Epps, Sandri, Rupil, Giordano, Renzi, Spinoni, Martini, Janelidze, Corbett, Magarini, Spanghero, Fokou

coach Corbani