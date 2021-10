Basket serie A2: la Staff Mantova parte alla grande in campionato, battuta Treviglio

Alla Grana Padano Arena di Mantova riparte il campionato di serie A2 girone Verde, a far visita alla Staff per questa prima gara Treviglio che parte come uno dei roster più completi della categoria. La partita, aperta finalmente al pubblico, è subito avvicente e molto equilibrata: nessuna delle due squadre sembra poter allungare nel primo quarto anche se Treviglio rimane sempre avanti con Potts che smista gioco per Treviglio mentre Mantova resta in scia con un buon primo periodo di Stojanovic. Finisce 17-23 per gli ospiti che sembrano in controllo.

Secondo quarto sulla falsa riga del primo anche se gli Stings vanno avanti per la prima volta 24-23 dopo soli due minuti di gioco. Sacchetti e Potts metteno due triple e Treviglio allunga di nuovo. Stojanovic tiene a galla Mantova, si sveglia Thompson anche ma è Miaschi che porta tutti all’intervallo con un altra tripla bergamasca che fissa il punteggio sul 38-41 ospite.

Parte male per la Pallacanestro Mantovana il terzo quarto: si fanno male Cortese (che non rientrerà) e Stojanovic. Due brutte tegole che però danno la scossa ai biancorossi: Laganà , fino a quel momento abbastanza falloso al tiro, prende in mano la squadra, Ferrara difende come un leone e gli altri si danno tutti da fare. Treviglio commette moltissimi errori al tiro e Mantova ne approfitta portandosi avanti anche se si carica di falli, questo dovuto alla grande aggressività messa sul parquet. Laganà e Thopson trascinano gli Stings ad un +9 , massi mo vantaggio per i padroni di casa, mentre i bergamaschi sembrano quasi storditi da questa reazione. Il perido finisce comunque equilibrato 55-52 con i virgiliani che ci credono veramente alla vittoria.

Nell’ultimo periodo si parte con una tripla di Thompson, seguita da due bombe di Mastellari e gli Stings vanno anche sul +10. Rientra anche Stojanovic che da man forte ai suoi nei momenti chiave del match, Treviglio non sbanda ma il tempo è poco ed i punti da recuperare tanti. Potts l’ultimo ad arrendersi, mette un’altra tripla ma la partita finisce con Laganà sugli scudi e gli Stings portano a casa i primi punti col risultato di 81 a 71.

Bellissimo inizio per la formazione biancorossa che parte con una grande vittoria in campionato, coach Di Carlo molto soddisfatto a fine partita. Treviglio nei momenti clou della partita non è riuscita a chiudere il discorso, tenendo sempre la porta aperta per i mantovani che sono stati più aggressivi e concreti nel corso del match.

Staff Mantova: Iannuzzi, Mastellari, Stojanovic, Ferrara, Saladini, Cortese, Lagana’, Basso, Verrazzo, Thompson

coach Di Carlo

Gruppo Mascio Treviglio: Agbortabi, Potts, Langston, Reati, Miaschi, Bogliardi, D’Almeida, Sacchetti, Venuto, Abati, Rodriguez, Lupusor

coach Carrea