Basketball Champions League: debutto vincente per i campioni in carica del San Pablo Burgos

Nella gara inaugurale della fase a gironi della Basketball Champions League i campioni in carica dell’Hereda San Pablo Burgos, trascinati dal capitano Vitor Benite, conseguono, davanti al proprio pubblico, un sofferto successo per 82-74 sui turchi del Besiktas Icrypex. L’affermazione, maturata esattamente a un anno di distanza dal primo dei due trionfi consecutivi ottenuti dagli spagnoli nella competizione della FIBA Europe, consente alla formazione diretta da questa stagione da Zan Tabak di portarsi da sola in vetta al gruppo H in attesa dell’altro confronto della prima giornata che vedrà domani sera i tedeschi dell’EWE Baskets Oldenburg ospitare i lituani del Rytas Vilnius.

Il match che alla vigilia poteva apparire sulla carta piuttosto agevole per l’Hereda San Pablo Burgos alla luce dei risultati sino a quel momento fatti registrare da un Besiktas Icrypex in “fase di costruzione” (una sola vittoria nelle cinque amichevoli precampionato, due ko in altrettanti impegni sostenuti nella Basketbol Super Ligi compreso il clamoroso -46 interno patito soltanto quarantotto ore prima nel derby d’Istanbul contro i campioni d’Europa dell’Anadolu Efes) si risolve nel finale. Zan Tabak con la sua squadra sotto di due lunghezze (69-71) a 2’ e 52’’ chiama time-out. Alla ripresa del gioco l’Hereda San Pablo Burgos piazza un 4/4 dall’arco dei tre punti che gli consente di volare a 33” dalla sirena sull’81-73 e ipotecare conseguentemente la vittoria.

Tra i padroni di casa, oltre al brasiliano Vitor Benite (MVP dell’incontro con 27 punti, 4 assist e 28 di valutazione), merita una citazione Alex Renfroe (10 punti, 5 rimbalzi e 8 assist). Nel combattivo Besiktas Icrypex si segnalano le prove Rondae Hollis-Jefferson (15 punti e 7 rimbalzi) e Jordan Bone (20 punti e 5 assist).

Basketball Champions League, gruppo H

HEREDA SAN PABLO BURGOS vs BESIKTAS ICRYPEX 82-74 (21-20; 23-23; 14-15; 24-16)

Hereda San Pablo Burgos: Nikolic 5, Benite 27, Rabaseda 7, Diez 9, Kravic 4, Braimoh 5, McGee 9, Salash, Garcia 2, Zack 4, Queeley, Renfroe 10. All.: Zan Tabak.

Besiktas Icrypex: Jordan Bone 20, Lawson 8, Reaves 14, Bluiett 7, Haltali 7, Aksu, Arna 1, Goktepe, Hollis-Jefferson15, Osmani 2, Sayili, Yagmur. All.: Ahmet Kandemir.

Arbitri: Manuel Mazzoni, Saverio Lanzarini e Alexandre Deman.