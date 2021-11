Europei pallacanestro in carrozzina di Madrid – I convocati

Si avvicinano gli Europei di pallacanestro in carrozzina che si svolgeranno a Madrid dal 4 al 12 Dicembre. Oltre ad assegnare il Titolo Europeo, la manifestazione metterà in palio cinque slot per partecipare ai Campionati del Mondo del 2022 a Dubai.

I convocati

Il Direttore Tecnico Carlo Di Giusto ha diramato le convocazioni ufficiali.

Sabri Bedzeti (S. Stefano)

Filippo Carossino (Briantea84)

Matteo Cavagnini (Amicacci Abruzzo)

Enrico Ghione (S. Stefano)

Andrea Giaretti (S. Stefano)

Giulio Maria Papi (Briantea84)

Alessandro Pedron (SBS Montello)

Ahmed Raourahi (Padova Millennium Basket)

Driss Saaid (Briantea84)

Davide Schiera (S. Stefano)

Marco Stupenengo (Amicacci Abruzzo)

Dimitri Tanghe (S. Stefano)

Rientra nel gruppo l’ex capitano Matteo Cavagnini e Davide Schera, esordi per Driss Saaid, Alessandro Pedron, e Dimitri Tanghe.

Il ruolo di capitano è il confermato Filippo Carossino, oltre alle conferme di coach Di Giusto per Enrico Ghione, Andrea Giaretti, Giulio Maria Papi, Marco Stupenego ed Ahmed Raourahi.

Dichiarazioni di coach Di Giusto

“Ho scelto una squadra che punti molto sulla dinamicità e sull’aggressività difensiva, elementi che rappresentano attualmente i modelli di gioco più utilizzati da tutte le Nazionali di vertice, come USA, GBR o come il Giappone, la sorpresa delle ultime Paralimpiadi, senza sottovalutare ovviamente il grande potenziale offensivo legato alla presenza di diversi ottimi tiratori dalla distanza, che potranno rappresentare un notevole valore aggiunto soprattutto contro le difese a zona