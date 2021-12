Basket Serie A: fermo il campionato

Il campionato di serie A si ferma vista la diffusione dei casi Covid tra i giocatori di molte squadre. La Lega basket ha disposto il rinvio di tutte le partite in programma il 2 gennaio 2022 valide per la 14esima giornata di andata del campionato.

Le parole del presidente della Lega basket Umberto Gandini

IL presidente della Lega basket è intervenuto commentando la decisione di rinviare le partite del campionato: “ci è sembrata la soluzione più logica, che tutela tutte le società, invece di prenderci rischi inutili e considerando il disomogeneo impatto dei casi di positività e delle quarantene imposte sui diversi gruppi squadra, anche a seguito di diverse applicazioni delle norme da parte delle Asl, con i club siamo arrivati a questa decisione. Non siamo spaventati in vista della Final Eight in termini di calendario. Piuttosto ci sono altre situazioni che meriterebbero un approfondimento diverso. Come i tempi di quarantena previsti per i giocatori. Tutti fanno riferimento a un protocollo Covid del luglio 2020, quando le criticità erano ben diverse. Oggi, con un Paese all’85% di vaccinati, c’è tutt’altra situazione. Nella Nba i giorni di quarantena per i vaccinati asintomatici sono scesi da 10 a 6, nella Nfl si prende addirittura in considerazione la carica virale degli atleti. Ora non dico che bisogna copiare l’America, ma neppure che si possa restare con le stesse misure di un anno e mezzo fa”.