Indiana Pacerc-Chicago Bulls streaming LIVE e diretta TV8? Dove vedere NBA

Indiana Pacers-Chicago Bulls si disputerà venerdì 31 dicembre alle ore 21 (ora italiana) al “Bankers Life Fieldhouse” di Indianapolis, il match è valido per la East Conference della regular season della NBA 2021-22. Prima di scoprire dove vedere Indiana Pacers-Chicago Bulls in diretta tv e streaming, ecco un focus su queste due squadre.

Gli Indiana Pacers hanno disputato finora 35 match ottenendo 14 vittorie e 21 sconfitte, l’ultima contro Charlotte (108 a 116). I Chicago Bulls, invece, in 32 match hanno ottenuto 20 vittorie e 12 sconfitte e nell’ultimo match hanno battuto Atlanta (131 a 117).

Dove vedere Indiana Pacers-Chicago Bulls, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Indiana Pacers-Chicago Bulls, valevole per la regular season della NBA 2021-22, potrebbe non essere trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport NBA (canale 209 del satellite). Infatti al momento la programmazione di Sky Sport Nba prevede due match: Boston Celtics-Phoenix alle ore 19 e Brooklyn-Philadelphia alle ore 23. Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di NBA, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now, piattaforma internet di Sky che permette agli appasionati di sport di seguire i grandi eventi in streaming a partire dal calcio ma non solo. Il match potrebbe essere trasmesso in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre).