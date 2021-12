Lega Basket UnipolSai: sono sei i rinvii della 13esima giornata

I rinvii della 13esima giornata della Lega Basket UnipolSai diventano sei. Nella giornata odierna è stato rinviato il match delle 17.30 tra Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Basket.

Il comunicato del Presidente della LBA

Il comunicato del Presidente Umberto Gandini, in merito alla partita in programma in data odierna tra Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Basket Tortona, valida per la 13esima giornata di andata del Campionato di di Serie A UnipolSai. “Preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data odierna dall’ASL di Alessandria che, a seguito di ulteriori positività riscontrate nel Gruppo Squadra della Bertram Derthona Basket Tortona, lo ha posto in isolamento sospendendo temporaneamente tutte le attività agonistiche. Si dispone quindi il rinvio della partita medesima. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita”.

Le partite che si giocano e i rinvii

Si giocano solo due match:

Happy Casa Brindisi vs Carpegna Prosciutto Pesaro | 18:00, 26 dicembre.

Nutribullet Treviso vs Germani Brescia | 19:00, 27 dicembre.

I match rinviati:

Unahotels Reggio Emilia vs Bertram Derthona Basket: RINVIATA

Dolomiti Energia Trentino vs Openjobmetis Varese: RINVIATA

Vanoli Basket Cremona vs Allianz Trieste: RINVIATA

Fortitudo Kigili Bologna vs Banco di Sardegna Sassari: RINVIATA

Umana Reyer Venezia vs GeVi Napoli: RINVIATA

AX Armani Exchange Milano vs Virtus Segafredo Bologna: RINVIATA