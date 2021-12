Napoli Basket: l’anno del ritorno nella pallacanestro che conta

Il 27 giugno del 2021 grazie alla vittoria in Gara 4 nella finale playoff contro l’APU, la SS Napoli Basket ha riportato i colori azzurri nella Lega Basket Serie A dopo ben 13 anni dall’ultima apparizione. Un anno ricco di emozioni per tifosi della pallacanestro partenopea che sono tornati a vivere le gioie di un tempo.

La cavalcata trionfale del Napoli Basket in LBA

Dopo le delusioni della passata stagione nemmeno il più ottimista dei supporter poteva mai aspettarsi un’annata così trionfale. La GeVi ha concluso la regular season con un buon secondo posto alle spalle della Unieuro Forlì, ottenendo 19 vittorie su 24 match disputati ma il meglio è arrivato nella seconda fase. I partenopei inseriti nel girone bianco hanno conquistato il primo posto, lasciandosi alle spalle la favorita Reale Mutua Torino. L’ottimo piazzamento ha portato la SS Napoli basket a fronteggiare nel primo turno play-off l’abbordabile Pistoia Basket. Da qui è cominciata l’apoteosi del quintetto partenopeo: 3 a 0 ai toscani, 3 a 0 in semifinale alla Kleb Ferrara e 4 a 1 in finale all’Apu Old Wild West Udine. A fare la differenza non sono stati i singoli ma il gruppo, non a caso nella media squadre la Napoli Basket è risultata prima per rimbalzi (media di 39.6) e prime nelle stoppate (media di 3.5).

La vittoria della Coppa Italia

A ridosso della regular season, la GeVi si è portata a casa un trofeo storico. Dopo le vittorie nel 1968 e nel 2006 in A1, e quella nel 2017 in B, nel 2021 è arrivata la prima Coppa Italia di A2. La fase finale della manifestazione giocata completamente al Palasport di Cervia, ha visto il quintetto azzurro trionfare non senza difficoltà.

Nei quarti di finale la Napoli Basket ha superato in maniera brillante la Agribertocchi Orzinuovi con un netto 80-69. In semifinale lo scoglio della Bertram Tortona si è fatto sentire ma i partenopei sono riusciti a spuntarla 92-89. In finale nuovo incrocio con l’Apu Old Wild West Udine, battuta con un perentorio 80-69.

Le ambizioni della SS Napoli Basket in A1

Alla presentazione del roster il Presidente della società, Grassi, ha affermato: “Prima la salvezza, in futuro punteremo l’Europa”. L’inizio stagiona della squadra è molto più roseo del previsto. Al momento la GeVi occupa la quinta posizione in Serie A1 e ha il secondo miglior attacco del campionato con una media di 84 punti a partita. Una squadra nata per salvarsi che vuole continuare a stupire i propri tifosi all’interno di un Palabarbuto sempre più pieno.