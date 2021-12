NBA: Paul George dei Los Angeles Clippers out 4 settimane

Le feste non portano belle notizie ai Los Angeles Clippers, che dovrà fare almeno almeno per un mese del giocatore Paul George. La prima diagnosi parla di un periodo di stop pari a 3-4 settimane, per avere riportato una lesione del legamento collaterale ulnare del gomito destro.

La cronologia dell’infortunio

Paul George si era infortunato al gomito lo scorso 6 dicembre durante il match contro i Portland Trail Blazers, dopo una riabilitazione di due settimane il giocatore ha disputato le partite contro gli Spurs e i Kings. Successivamente alle partite disputate, per il californiano si è ripresentato il dolore nella zona del gomito, dopo esami specifici è stato rivelato il problema precedentemente menzionato, da qui il nuovo stop. Gli step segnalati in un comunicato di Adrian Wojnarowski: “tra tre quattro settimane verrà rivalutata la situazione e si capirà se il gomito avrà bisogno di ulteriore riposo o se sarà guarito del tutto”.

Le statistiche di Paul George

Paul George in questo avvio di stagione (nei 26 match disputati fino ad ora) stava viaggiando a 24.7 punti (secondo valore più alto in carriera), 7.1 rimbalzi, 5.5 assist (career-high) e 2.0 rubate di media con il 42.1% dal campo e il 32.3% dall’arco (career-low se escludiamo la sua stagione da rookie).