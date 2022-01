Eurolega, dove vedere Olimpia Milano Alba Berlino in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports?

Olimpia Milano Alba Berlino: dove vederla. Martedì 18 gennaio a partire dalle 20:30 al Forum di Assago si disputerà il match di Eurolega tra Olimpia Milano e Alba Berlino. Lo scontro è il primo di una serie di importanti doppi turni che gli uomini di Ettore Messina devono affrontare per recuperare le partite a suo tempo rinviate per via della pandemia legata alla variante omicron. La parola d’ordine è vincere in modo da cancellare la sconfitta subita a Pesaro in campionato ed anche per avvicinare Barcellona e Real Madrid attualmente in testa. I tedeschi, nonostante i problemi legati al focolaio scoppiato all’interno del loro spogliatoio nelle scorse settimane, sono riusciti ad inanellare una serie di vittorie consecutive tra Bundesliga ed Eurolega. L’Alba Berlin si trova al terzultimo posto nella classifica generale, mentre l’Armani al sesto posto alle spalle di CSKA , Zenit e Olympiacos. In Europa l’Armani Milano ha già dimostrato il suo valore in occasione del trionfo sul Barcellona.

Olimpia Milano Alba Berlino dove vederla in diretta tv e streaming? Sky o Eleven Sports? Dove vedere Eurolega

La partita potrà essere seguita in diretta su Sky Sport Uno. Mentre lo streaming sarà disponibile sulla piattaforma on line Eleven Sports visibile solo per coloro che avranno sottoscritto un valido abbonamento.