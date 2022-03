ABA League, 21° turno: Avramovic è super, il Partizan si prende “derby eterno” e primato

Nello scontro al vertice del ventunesimo turno dell’ABA League il Partizan Belgrado si prende una parziale rivincita sugli storici rivali della Stella Rossa, trionfatori il 20 febbraio nella Coppa di Serbia, aggiudicandosi in una gremita Aleksandar Nikolic Hall il “derby eterno” per 98-84.

La formazione diretta da Zeljko Obradovic, dopo essersi ritrovata in avvio di ultimo periodo sotto di due lunghezze (64-66) a seguito di un perentorio parziale di 18-3 degli avversari, riprende definitivamente in mano la sfida piazzando un break di 9-0. Alla Stella Rossa, nel prosieguo, riesce soltanto di conservare a proprio favore la differenza-canestri avendo vinto di 15 punti il match d’andata 71-56. Il ritorno al successo nella sentitissima stracittadina, a oltre due anni di distanza dalla volta precedente, consente al Partizan di restare, seppur con una gara in più disputata rispetto ai biancorossi, da solo al comando del torneo.

A trascinare i bianconeri è Aleksa Avramovic. La ventisettenne ex guardia della Pallacanestro Varese, in 24 minuti di permanenza sul parquet, realizza 33 punti (di cui 31 nel secondo tempo) con 8/10 nelle triple e distribuisce 6 assist. Sempre tra i vincitori sono da sottolineare i consistenti contributi di Kevin Punter (22 punti con 5/7 dal campo e 11/12 ai liberi) e Mathias Lessort (15 punti e 7 rimbalzi). Sul versante opposto merita di essere evidenziata la prova di Dejan Davidovac (17 punti e 10 rimbalzi).

ABA League: tabellino Partizan vs Stella Rossa 98-84 (28-21; 12-13; 24-29; 34-21)

Partizan: Panter 22, Kuruc 2, Ledej 9, Zagorac, Avramovic 33, Koprivica, Smailagic 4, Mur 10, Glas 3, Lesor 15, Trifunovic, Madar. All.: Zeljko Obradovic.

Stella Rossa: Lazarevic, Volters 8, Davidovac 17, Mitrovic 4, Lazić 3, Kalinic 6, Dobric 8, Holins 17, Simonovic, Ivanović 6, Vajt 7, Kuzmić 6. All.: Dejan Radonjic.

Arbitri: Matej Boltauzer, Josip Radojkovic e Milan Nedovic.