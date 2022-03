Serie A2 di basket, girone rosso: anteprima Unieuro Forlì-Top Secret Ferrara

Si disputa questa sera (ore 20:00) il recupero del ventunesimo turno del girone rosso del campionato di Serie A2 di basket tra l’Unieuro Forlì, nona con 16 punti all’attivo (record 8-11), e la Top Secret Ferrara quinta a quota 24 (record 12-8).

Come arrivano le due squadre

Nel turno precedente l’Unieuro Forlì ha rimediato il terzo ko consecutivo soccombendo in trasferta contro la Benacquista Assicurazioni Latina (86-97). Decisamente diverso il trend della Top Secret Ferrara riuscita, davanti al proprio pubblico, a conseguire la quarta vittoria di fila a spese dell’Eurobasket Roma (100-84). Un eventuale affermazione nel derby regionale garantirebbe alla formazione diretta da Spiro Leko la certezza della partecipazione ai playoff.

Unieuro Forlì in casa vs Top Secret Ferrara in trasferta

L’Unieuro Forlì ha vinto sei delle nove gare interne sin qui disputate. Nei due impegni casalinghi più recenti ha prevalso autorevolmente sull’Allianz Pazienza San Severo (85-60) e sul Chieti Basket (91-61). L’ultima squadra a passare all’Unieuro Arena è stata la Tezenis Verona (65-73 il 30 gennaio).

La Top Secret Ferrara ha riportato quattro successi nei dieci confronti disputati lontano dal proprio parquet. Il 16 febbraio, andando a imporsi a Chiusi (72-70), i biancazzurri hanno posto fine a una serie di tre sconfitte esterne consecutive.

Il match d’andata

Nella gara d’andata, disputata il 21 novembre scorso, la Top Secret Ferrara s’impose in volata per 78-76 grazie a una tripla realizzata da A.J. Pacher (16 punti, 10 rimbalzi e 29 di valutazione) a quattro secondi dal termine dopo uno 0/2 ai liberi di Bolpin a 9’’ dalla sirena. All’Unieuro Forlì, avanti anche di 14 lunghezze (41-55 al 25’), non bastarono i 23 punti di Carroll e l’ottima prova di Palumbo (20 punti, 7 rimbalzi, 5 recuperi, 5 assist e 31 di valutazione). L’esito di quella sfida segnò per entrambe le squadre una svolta. In positivo per quella emiliana (nove vittorie nei successivi dodici impegni) in negativo per quella romagnola (tre soli successi nei seguenti undici incontri).

Arbitri

Unieuro Forlì-Top Secret Ferrara, recupero dell’ottava giornata di ritorno del girone rosso della Serie A2 di basket, sarà diretta da Gabriele Gagno, Nicola Beneduce e Francesco Praticò.