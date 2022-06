Scudetto di basket , è l’Olimpia Milano a festeggiare

L’Olimpia Milano è campione d’Italia e vince lo scudetto di basket numero 29 della sua brillante storia. I ragazzi allenati da coach Ettore Messiha al Forum di Assago hanno superato in gara 6 la Virtus Bologna con il risultato di 81-64. Un match senza storia che ha visto chiudere i meneghini con un vantaggio di quasi 20 punti. La serie termina 4-2 e consegna lo scudetto a Datome e compagni.

Anno di basket con tanti successi per l’Olimpia

Un’annata davvero da ricordare per quanto riguarda i successi ottenuti sul campo, per l’Olimpia sono arrivati la doppietta Coppa Italia-Scudetto e i quarti di Eurolega. Per quanto riguarda la finale di basket contro la Virtus Bologna, certamente in tutto l’ambiente di Milano riecheggiava ancora il terribile ricordo della scorsa finale sempre contro i felsinei chiusa con un pesantissimo 0-4.

In questa finale scudetto invece è stata tutta un’altra storia, importante è stato il break all’esordio con la vittoria fuori casa a Bologna che ha spostato gli equilibri dalla parte di Milano che poi è stata sempre brava a sfruttare il fattore campo.

Per Ettore Messina arriva il quinto scudetto personale.

Finale scudetto basket, il tabellino di Milano Bologna

Si è chiusa dunque con la vittoria in gara 6 di Milano la serie scudetto contro Bologna e la vittoria da parte dei meneghini del loro scudetto numero 29. Best scorer di gara 6 uno dei grandi protagonisti dell’Olimpia, Gigi Datome con 23 punti. MVP della serie scudetto di basket è stato votato con con merito Shavon Shields.

A|X Armani Exchange Milano vs Virtus Segafredo Bologna: 81 – 64

(Q1 29 – 16; Q2 43 – 36; Q3 61 – 46)

A|X Armani Exchange Milano: Melli 8, Grant 7, Rodriguez 12, Ricci, Biligha, Hall 2, Baldasso, Shields 15, Alviti, Hines 8,Bentil 6, Datome 23.

Coach: Messina

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori, Cordinier 2, Mannion 10, Belinelli 3, Pajola 2, Alibegovic 11, Jaiteh 9, Shengelia 8, Hackett 6, Sampson 6, Weems 2, Teodosic 5.

Coach: Scariolo

Arbitri: PATERNICO’ C.,ATTARD B., BALDINI L.