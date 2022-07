Basket, Olanda-Italia: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Qualificazioni Mondiali

Oggi 4 luglio alle ore 19.30 al Topsportcentrum di Almere si disputerà il match Olanda-Italia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2023 (gruppo H), che in classifica vede gli “Orange” all’ultimi posto con 0 punti, mentre gli azzurri sono al secondo con 4, dietro la sorpresa Islanda con 6.Ricordiamo che la Nazionale italiana si è già qualificata per la seconda fase grazie all’esclusione della Russia dalle competizioni internazionali per motivi bellici e dunque un motivo in più per coach Gianmarco Pozzecco di cominciare bene per la sua prima panchina in un match ufficiale.

Questi i dodici convocati per la trasferta olandese: Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Paul Biligha, Stefano Tonut, Simone Fontecchio, Amedeo Tessitori, Giampaolo Ricci, Tommaso Baldasso, Gigi Datome, Achille Polonara, John Petrucelli e Alessandro Pajola.

Dove vedere Olanda-Italia in tv e streaming

Il match amichevole tra Olanda-Italia, sarà visibile su Sky Sport Action (canale 206 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di Now TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Geri De Rosa con il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.