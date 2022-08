Basket, Italia-Francia: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere amichevole

Domani sera alle ore 20.30 all’Unipol Arena di Bologna si disputerà l’amichevole di basket Italia-Francia, piccola rivincita dei quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo che vide la vittoria transalpina poi medaglia d’argento.

Per gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco, dopo la sconfitta contro la Slovenia, questo sarà un altro test importante in vista degli Europei che cominceranno giovedì 1 settembre. I precedenti complessivi tra le due Nazionali sono novantotto che vedono l’Italia avanti per 58-40; martedì 16 agosto (ore 20.30) ci sarà un altro incontro tra Francia-Italia, questa volta a Montpellier.

Queste le parole di Danilo Gallinari, alla vigilia del match: “C’è molto entusiasmo. In questo momento stiamo lavorando molto. Essendoci poco tempo per preparare questo tipo di competizioni bisogna lavorare intensamente, con attenzione e concentrazione per imparare i nuovi concetti. Gianmarco Pozzecco è appena arrivato e quindi dobbiamo cercare di assimilare il prima possibile quelle che sono le sue idee, e sta andando molto bene. Pozzecco ha una grande capacità di capire la pallacanestro, e riesce a farci capire bene quelle che sono le sue idee“.

Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

Il match amichevole tra Italia-Francia, sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

