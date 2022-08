Basket, Italia-Georgia: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Qualificazioni Mondiali

Questa sera alle ore 20.30 al PalaLeonessa di Brescia si disputerà il match Italia-Georgia, valevole per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 (gruppo L), che in classifica vede gli azzurri in testa insieme alla Spagna con quattro vittorie e una sconfitta, seguono Islanda e Georgia con tre successi, Ucraina con una sola vittoria e Olanda fanalino di coda con zero.

Gli azzurri di coach Gianmarco Pozzecco nell’ultima sfida giocata mercoledì sera a Riga contro gli ucraini, è riuscita a vincere per 97-89, grazie soprattutto a i 20 punti di Fontecchio e ai 17 di Melli. I nostri avversari odierni non potranno contare sulla loro stella, ovvero Toko Shengelia, infortunatosi alla spalla e che dovrà stare fuori presumibilmente almeno due mesi. Cinque i precedenti tra le due Nazionali che hanno sempre visto vincere l’Italia.

Dove vedere Italia-Georgia in tv e streaming

Il match di Qualificazioni Mondiale 2023 tra Italia-Georgia sarà visibile Sky Sport Action (canale 206 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

Ucraina-Italia 89-97: gli highlights