Basket, Ucraina-Italia: streaming e diretta tv Rai Sport o Sky? Dove vedere Qualificazioni Mondiali

Oggi pomeriggio a Riga (Lettonia, campo neutro) alle ore 17.30 (le 18.30 locali) si disputerà il match Ucraina-Italia, valevole per la seconda fase delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 (gruppo L), che in classifica vede gli azzurri in testa insieme a Spagna ed Islanda (3-1) davanti a Georgia (2-2) e con gli ucraini ultimi (1-3) e allenati dal lettone Ainars Bagatskis.

Sono nove i precedenti tra le due Nazionali con l’Italia avanti per 7-2: l’ultima sfida risale al girone di Eurobasket 2017 a Tel Aviv, con l’Italia che si impose con il risultato di 78-66. La Nazionale azzurra di coach Gianmarco Pozzecco sabato sera sarà impegnata a Brescia (ore 20.30) contro i georgiani della stella della Virtus Bologna Toko Shengelia.

Dove vedere Ucraina-Italia in tv e streaming

Il match di Qualificazioni Mondiale 2023 tra Ucraina-Italia sarà visibile Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (ch.204); per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. La telecronaca sarà a cura di Geri De Rosa con il commento tecnico dell’ex cestista Davide Pessina.

L’incontro di Riga si potrà seguire anche su Eleven Sports e per farlo bisognerà collegarsi al sito www.elevensports.com, registrarsi ed accedere con le proprie credenziali e seguire le istruzioni per acquistare il singolo evento o uno dei pacchetti disponibili; altra modalità è scaricare l’app ufficiale tramite smart tv, smartphone o tablet, entrare con il proprio account ed iniziare a vedere i contenuti disponibili in base al tipo di abbonamento.

Supercup, Italia-Repubblica Ceca 96-80: gli highlights