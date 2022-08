Dove vedere Europei basket 2022, streaming e diretta Rai Sport o Sky?

Dal 1° al 18 settembre saranno in programma i Campionati europei di basket che si disputeranno in cinque città (Colonia, Praga, Tbilisi, Milano per la prima fase, e Berlino per la fase finale); le 24 squadre sono divise in quattro gruppi da sei, dove passeranno agli ottavi di finale le prime quattro classificate, mentre le ultime eliminate direttamente. Presente anche l’Italia di coach Gianmarco Pozzecco che purtroppo non avrà a disposizione la stella Danilo Gallinari, per una lesione al menisco, sostituito da Amedeo Tessitori.

Di seguito ecco i dodici convocati azzurri: Marco Spissu, Nico Mannion, Stefano Tonut, Tommaso Baldasso, Alessandro Pajola, Simone Fontecchio, Paul Biligha, Achille Polonara, Nicolò Melli, Giampaolo Ricci, Gigi Datome (capitano), Amedeo Tessitori.

Dove vedere Europei basket 2022 in tv e streaming

I Campionati europei di basket saranno visibili Sky Sport Arena (canale 204 del decoder, prima fase tre sfide al giorno), con finestre di approfondimento su Sky Sport 24 (ch.200), sul sito skysport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport (#SkyBasket).

Per gli abbonati, le partite del Mondiale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Le telecronache dell’Italia saranno a cura di Flavio Tranquillo con il commento tecnico dell’ex cestista Andrea Meneghin; la squadra dei commentatori completata dall’altro ex-azzurro Matteo Soragna e dall’allenatore Marco Crespi.

Il racconto delle partite sarà poi affidato alle voci del basket di Sky: Geri De Rosa, Francesco Bonfardeci, Andrea Solaini e Paolo Redi, con Pietro Colnago inviato e Dalila Setti che condurrà gli studi nella prima parte della giornata, dal Forum di Assago o dalla “Terrazza Sky” a Palazzo Giureconsulti di Milano, con vista su Piazza Duomo.

Europei 2022, i sei gironi

GRUPPO A

Montenegro

Georgia

Spagna

Bulgaria

Belgio

Turchia

Gruppo B

GRUPPO B

Germania

Ungheria

Slovenia

Lituania

Bosnia ed Erzegovina

Francia

GRUPPO C

Grecia

Estonia

Ucraina

Gran Bretagna

Italia

Croazia

GRUPPO D

Paesi Bassi

Finlandia

Polonia

Repubblica Ceca

Israele

Serbia

